半百女師超狂副業 化身捕鱷達人年抓200隻

哈特爾自稱為「捕鱷夫人」（翻攝ABC）

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美國佛羅里達州是出了名的有相當多鱷魚，不少居民都深受其害，而一位居住在這裡的女老師哈特爾（Julie Harter）就有一個超狂的副業，那就是化身成為捕鱷達人為民除害，同時她也是佛州唯一擁有捕鱷執照的女性，而她也為此自豪，更自稱為「捕鱷夫人」（Lady Gator Trapper）。

綜合外媒報導，現年55歲的哈特爾住在佛州的萊克蘭（Lakeland），而她在2003年因為空難不幸喪命的丈夫也是個捕鱷人。丈夫的突然離世讓哈特爾一度陷入重度憂鬱，是抓捕鱷魚這件事讓她從憂鬱中走出。

根據統計，佛州的人口總數大約是2000萬人，而境內的鱷魚則有將近130萬隻，時不時就會傳出咬死人的意外，而當鱷魚危害到居民的安全，平常是個特教老師的哈特爾就會化身成為捕鱷夫人來排除威脅，為民除害。

不過要當個捕鱷人卻不是一件簡單的事，因為這份工作完全拿不到一分一毫，健保、薪水、員工福利這些通通都沒有。哈特爾表示這份工作很單純的就只是個可以合法抓鱷魚、販賣鱷魚皮的工作罷了，平均每30公分能夠賣5塊美金（約新台幣150元）。

哈爾特受訪時驕傲的說，自己是佛州難得一見的女捕鱷人，因此她還為自己取了一個響噹噹的綽號「捕鱷夫人」，目前有6個孫子，已經當奶奶的哈爾特表示，她對於自己的一邊當老師一邊捕鱷的生活感到相當滿意且自豪，未來將會繼續努力。

哈特爾是當地唯一的女捕鱷人（翻攝ABC） 哈特爾是當地唯一的女捕鱷人（翻攝ABC）
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