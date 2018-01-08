重機槓逆向車！反被網狂酸 「大家讓我知道要禮讓逆向」

2018年01月08日 08:26 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

有一名網友PO文表示，自己騎乘重機行經高雄一處道路上，碰上一輛轎車竟逆向迎面駛來，讓他超傻眼，當下他也不肯退讓，認為自己依規定行駛，為何要禮讓違規車輛？他將事發影片PO上網後，竟引發兩派網友熱議，讓他無奈感嘆「謝謝大家讓我知道我要『禮讓逆向』」。

該網友在臉書「爆料公社」中PO出事發影片，只見當時他騎乘重機行經高雄旗山旗甲公路與華中街交叉口附近，突然一輛轎車朝他逆向行駛而來，他趕緊剎車停在轎車前方，雙方當場對槓了起來，騎士立刻拉轉示意倒車，轎車倒退後騎士又往前騎了一些要轎車再後退。

(影片／取自爆料公社3.0。YouTube)

影片很快地引發兩派網友熱烈討論，有網友不認同騎士的行為，「標準的得理不饒人，人家就倒車了還逼上去，這樣就比較正義？」、「 我之前騎機車也是遇到逆向開車的，雖然很賭爛這樣的行為，但我也不會這樣逼回去，因為我也不敢保證自己也都不會違規，做人還是互相尊重比較好！」、「你騎機車這樣逼車，別人怎麼開回自己車道」。

另一派網友則力挺騎士，「在台灣要禮讓違規的，我怎麼教小孩啊」、「駕照怎麼考的請問一下，雙黃線能穿越嗎 」、「這個社會充斥著『讓一下會怎樣』的心態，才會路上有許許多多違規」、「違規合理化？那些酒駕撞死人的怎不說車子來了還不閃？被撞要怪誰？自己不閃的！」事後，原PO也將和警方的對話錄音PO上網，強調警方也認定他並無違規或逼車之行為，直呼「想嘴的可以先聽一聽再說！」