大媽存4500萬換高利率卻領不出 銀行：要等82年

2018年01月08日 08:29 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

這下欲哭無淚了！中國大陸一名婦人因聽信朋友說吉林銀行利率高，便將1千萬人民幣（約新台幣4500萬）鉅款存進銀行，豈料要領錢時，卻發現可用餘額「0」，銀行則告知這筆錢要等到2099年才能動用，距離現在還有82年，讓婦人聽到當場傻眼。

綜合陸媒報導，浙江寧波一位經商的高姓婦人，聽朋友介紹吉林銀行的大連分行年利率很高，去年5月將1千萬人民幣存了進去，幾天後想提領鈔票，發現帳戶餘額歸零，讓她急得打電話向銀行詢問，結果對方卻說，「錢已經被質押，質押期限是82年」。

吉林銀行表示暫時拿不出委託書。（圖／翻攝梨視頻微博）

高女感到相當傻眼，堅稱沒有辦理質押，但銀行卻聲稱接到分行通知，高女已簽訂「質押擔保委託書」，同意把這筆錢放款給某家房地產公司。高女對此反駁，並質問銀行為何未經過本人同意，僅憑一張通知書就放款，要求銀行出示公證書。而銀行則表示確實收到通知，但暫時拿不出委託書。

高女事後打電話向借款的房地產公司查詢，負責人唐先生說，錢是直接跟銀行貸的，錢哪來的不知情。經吉林銀行大連分行內部調查後表示，高女所涉事件，實際貸款額為970萬元（約新台幣4365萬元），借款人在申請貸款時，提供了高女在某公證處的公證委託書，委託他人代為辦理大額存單的質押擔保手續，將對公證書真實性進行審查及確認，並表示只有借款人還清貸款後，存單才能解凍。

但高女仍堅稱自己不認識借款人、沒有簽訂過委託書，也沒有做過公證，該糾紛去年8月就曾被媒體爆料，銀行曾指出這起事件可能涉及犯罪行為，已向警方報案並獲得受理，但直到今年本月3日媒體再次詢問後續，得知事件並無新進展，且銀行也沒有回應是否會將錢歸還給高女，目前警方已經介入調查。