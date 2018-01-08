2018年01月08日 09:57 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

合歡山武嶺不只深受國人喜愛，更是許多觀光客遊台必經之地。就有名女網友表示，日前她帶著外國友人上武嶺要欣賞美景，豈料才剛下車就在停車場旁的草地上看到滿滿的垃圾，讓她超傻眼。照片曝光後，讓不少網友也氣憤地酸說，「這就是台灣最美的風景」。

該名女網友將照片PO上臉書「爆料公社」並表示，為避開新年假期看日出的人潮，因此選擇在1月2日的凌晨上武嶺，「如我們所願的看到了連外國朋友都讚嘆的美景，但也意外地看見了令人嗤之以鼻的景象，在武嶺停車場旁的陡坡植被上掛著滿滿的垃圾，沿路也可以看見路邊丟著一坨坨來路不明的的衛生紙」。

對於一片垃圾的景象，她無奈地說道，聽說寒流來了有可能會下雪，「相信又會替合歡山帶來不少人潮，把照片分享出去只是希望能喚起大家的功德心，大自然給我們看見美麗的風景也請隨手帶走自己的垃圾回饋大自然」。

歡喜上武嶺賞日出 「草叢堆滿垃圾」讓老外看傻眼。(圖片／翻攝自爆料公社)

文章曝光後，引發網友熱烈討論，「沒功德心的人，一結束留下滿地垃圾，隨身帶走很困難嗎？」、「因為台灣最美的是人？不是環境？」、「不意外啊」、「如果你最近有去過大陸知名風景區，他們的旅遊景點並沒這種現象，不過有很多垃圾桶可以滿足遊客」、「傻眼，想知道這樣亂丟垃圾的心態是啥？別人丟我也跟著丟沒差？」，也有網友提出呼籲「高山高海拔因為環境關係不易腐化，所以連香蕉皮這類的果皮食物殘渣都不能亂丟，最好自行帶下山」。

對於許多網友直呼「不意外」，也讓原PO回應說道「是不那麼意外，會發這篇文單純出自於一個愛自然的心態而呼籲」、「或許這種景象已經是所謂的常態，但如果多一個人能保護環境會更美好，為何不把真正的正常找回來？」