忍痛拿小被被泡水洗真面目曝光 網友驚：空污太嚴重？

忍痛拿小被被泡水洗真面目曝光 網友驚：空污太嚴重？（圖／翻攝DCARD）

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／綜合整理

許多人長大後仍離不開從小蓋到大的被子，常被人暱稱為「小被被」、「口水布」，總是要放在身邊才能夠安心入睡。近日有名男網友透露，自己的小被被已經用了20年時間，總是被媽媽嫌棄，6日他終於忍痛將小被被拿去洗，沒想到水槽裡的水竟然呈現「水溝色」，而小被被真面目也終於曝光！

一名男網友在《Dcard》發文寫下，小被被從4歲開始使用，至今已經跟了他20年時間，每天睡覺都要抱著聞才能夠睡得安穩，但媽媽總是用嫌棄的語氣說他和一團細菌睡覺，要他趕緊丟掉。

男網友將小被被拿去泡水洗，結果水槽直接變成了「泥灰色」。（圖／翻攝DCARD） 男網友將小被被拿去泡水洗，結果水槽直接變成了「泥灰色」。（圖／翻攝DCARD）

「擁有小被子的人最怕的事，就是小被子被拿去洗了，因為味道會不見」男網友表示自己的小被被已經好一段時間沒有洗過，雖然在別人眼裡是塊髒抹布，但他卻相當寶貝，直到6日他終於將小被被拿去泡水洗，結果讓他嚇了一跳，水槽裡的水直接變成了「泥灰色」。

而更驚人的還在後面，小被被在用手輕輕揉搓後，竟然從原先的「淺棕色」變成了「白色」，讓他忍不住驚呼：「我一直以為我的小被被是土黃色的，原來是白色的！」

照片曝光後讓不少網友驚呆，紛紛直呼「你竟然都沒生病，真的hen厲害」、「你平常都睡路邊是吧」、「是家裡空汙太嚴重嗎？」、「太髒了吧...這連抱都不會想抱啊！」

小被被用手輕輕揉搓後，竟然從原先的「淺棕色」變成了「白色」。（圖／翻攝DCARD） 小被被用手輕輕揉搓後，竟然從原先的「淺棕色」變成了「白色」。（圖／翻攝DCARD）

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