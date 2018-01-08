感人！為聽見奶奶說「我愛妳」 她忍痛紋聲刺胸口

2018年01月08日 11:29 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

美國芝加哥女子莎拉（Sakyrah Morris）與奶奶感情非常好。（圖／翻攝Sakyrah Morris facebook）

想念親人有很多種方式，其中美國芝加哥一名女子和奶奶關係相當要好，為了紀念過世的奶奶，特地將奶奶生前留下的語音訊息製成「聲波刺青（Soundwave Tattoos）」刺在胸口，只要透過手機掃描，就能夠再次聽見奶奶的祝福，「祝妳生日快樂，我愛妳！」

綜合外媒報導，這名住在美國芝加哥女子莎拉（Sakyrah Morris）表示，奶奶在過世前一個月，特地為她慶生祝福，留下了一段語音訊息，如今為了紀念過世三年的奶奶，決定將她生前所錄下的語音訊息製作成「聲波刺青」，只要在想念奶奶的時候，就可以利用手機掃描播放出來聽，「我已經保留了這個語音好久了，不知道還能怎麼處理它。」

莎拉（Sakyrah Morris）奶奶的祝福。（影／翻攝Sakyrah Morris facebook）

莎拉找到一間聲波刺青的紋身工作室「Skin Motion」，將語音聲波轉換成圖像刺在左胸口上方，「我想把她的聲音永遠放在我心上。」

此舉讓不少網友感到溫馨又新奇，紛紛大讚「這個紀念奶奶的方式好美」、「希望我也能有一個爸爸的聲音」、「這真是太神奇了」、「好棒，如此讓人留念」；另外也有網友好奇「聲波刺青」，對此莎拉表示，全程花費29英鎊（約新台幣1157元）。

紋身工作室「Skin Motion」日前在臉書上推出「聲波刺青」概念影片時，吸引不少網友熱烈詢問，其錄製時間可長達一分鐘，只要透過手機或平板電腦上的APP進行掃描，就能播放出聲音擋，感覺自己所愛就在身邊。