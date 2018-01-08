一秒聞出「過世爸爸的味道」小姊妹淚崩緊抱泰迪熊

2018年01月08日 11:46 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

國外近日一段影片在網路上瘋傳，是三個住在美國亞利桑那州的小姊妹，她們的父親在去年過世，母親為了要安慰傷心的女兒們，於是在聖誕節時挑選了泰迪熊，並將丈夫留下的衣物做成衣服給泰迪熊穿上，再上丈夫常用的古龍水，女兒們一拆開禮物後馬上就認出泰迪熊身上的味道是爸爸的，隨即抱著泰迪熊大哭，畫面令人十分不捨。

綜合外媒報導，住在美國亞利桑那州鳳凰城的史蒂芬妮(Stephanie Angel)的丈夫因全身性紅斑狼瘡症病逝，之後她獨力扶養三個分別才7歲、12歲、16歲的女兒。去年聖誕節時，想起女兒們經常思念著過世的父親，因此她決定精心準備聖誕禮物來安撫傷心的女兒們。

史蒂芬妮特地買了三隻泰迪熊，然後用丈夫生前穿過的襯衫，裁剪縫製成小衣服給泰迪熊穿，並噴上丈夫最喜歡的古龍水，不只如此，她還將有丈夫聲音的錄音機放入泰迪熊的身體內，準備要給女兒們一個大大的驚喜。

由16歲的姊姊阿琳娜(Alina)掌鏡的影片中可以看到，7歲的阿拉妮(Allani)以及12歲的阿拉琳(Aaralyn)開心的從媽媽手中接過禮物，拆開後感覺到泰迪熊身上那股熟悉的味道，加上錄音機啟動後放出了父親的聲音，讓小姊妹倆抱著熊娃娃掩面哭了起來。

而年紀較長的姊姊阿琳娜則貼心的決定要把自己的泰迪熊送給祖母，她認為對她來說失去了好爸爸，同時祖母也失去了好兒子，希望泰迪熊也能撫平祖母的傷痛。