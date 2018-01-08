護理師PO出「連9死亡班表」月休僅3天 網怒：公布醫院！

2018年01月08日 11:43 杜炤佑

一例一休上路後引發許多爭議，日前一名護理師在臉書「靠北護理師」發文抱怨，表示自己1月的班表被改得亂七八糟，不僅連3次上9天的班，中間也才休1天，讓她忍不住砲轟：「有這樣的班表也是傻眼！」

照片中可見，中間幾名護理師的班表被改成連3次上9天的班，且中間只休假1天，9天的假就硬生生地變成3天；而部分的護理師則約有8到9天不等的假期，讓人看了忍不住想問「這到底是用什麼邏輯排出來的？」

原PO公布1月份的班表，讓網友紛紛砲轟。(圖/翻攝自靠北護理師)

該班表的照片曝光後，其他網友紛紛表示「看到這班表容許我罵Ｘ！！排班人會說照勞基法排的班，沒錯啊！總歸一句，勞基法修法害死一堆勞工，爽死資方。在醫院高壓上班，上了六天班真的會想咬舌自盡，還排九天，真的逼人提前離開啊」、「中間那些人是惹到排班的人嗎」、「應該公布是哪間醫院，太扯」、「今天無論有沒有三讀通過，正常人都上不了這種班」、「月休3也太扯」、「貴院是月薪20萬嗎？排這種班表」、「快離職吧！自己的命自己救，別把自己想的太偉大，醫院不會少了誰而停止運作，但你的命只有一條」。

根據政院版的《勞基法》部分條文修正草案，其中規定加班上限在勞資協商同意後，一個月不得超過54小時，每三個月不得過138小時；例假可以於每7日內的週期挪移；休息日加班依實際出勤時間計算；輪班間隔至少11小時，但若勞資協商同意後則可變更為8小時；特休部分經勞資雙方同意後可遞延1年。