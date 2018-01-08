BMW國道遭聯結車夾擊成廢鐵 畫面慘不忍睹

BMW國道遭聯結車夾擊成廢鐵 畫面慘不忍睹（圖／爆料公社）

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／綜合整理

國道10號鼎金路段今(8)日上午發生一起連環車禍，一輛BMW不慎追撞上前方連結車後，又遭後方拖板車追撞，當場夾擊成廢鐵，畫面慘不忍睹。而國道警方表示，目前封閉中線和外線車道處理中。

一名目擊者在臉書《爆料公社》貼出照片，表示今日上午11點30分國道10號鼎金路段西向約3.7公里處發生連環車禍，只見黑色BMW X5被兩輛聯結車夾在中間，車體明顯變形、車頂也被壓穿，幾乎成了廢鐵；而後方聯結車擋風玻璃也整面碎裂，可以想見當時速度與力道之大，讓不少網友看後驚呼連連。

據了解，目前警消已經救出受困的BMW駕駛，是一名年約60歲男子，3名駕駛緊急被送往醫院，其中BMW駕駛到院前死亡，身份及事發原因仍有待調查。

照片曝光後，引起網友熱烈討論，痛批駕駛未保持安全距離，紛紛呼籲「遠離大車，大車保持的煞車距離，不是給你插的」、「開車時千萬別切車進入大卡車中間，就算不小心誤入，也要趕快想辦法切出來，寧願慢，不要快」、「發現前後都是大車的時候，我會儘速變換車道」、「夾成這樣...希望人沒事」。

目前鼎金系統和國道1號南下路段壅塞，左營、仁武交流道、中山高南下鼎金到九如路段等處，也都受到事故影響，車多擁擠，國道警方呼籲中山高南下車流可從楠梓交流道提前下平面道路。

國道10號鼎金路段今(8)日上午11時30分發生連環追撞車禍。（圖／爆料公社） 國道10號鼎金路段今(8)日上午11時30分發生連環追撞車禍。（圖／爆料公社）
目擊者錄下當時畫面。（影／爆料公社）
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