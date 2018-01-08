門口被綁紅帶子疑有小偷 專業網友卻說：這家人很有心！

網友發現自家門口被綁了紅帶子，連周遭鄰居家門口也有，讓他忍不住好奇PO網詢問是什麼意思。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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網友發現自家門口被綁了紅帶子，連周遭鄰居家門口也有，讓他忍不住好奇PO網詢問是什麼意思。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》) 網友發現自家門口被綁了紅帶子，連周遭鄰居家門口也有，讓他忍不住好奇PO網詢問是什麼意思。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

古時候有許多習俗都有它的意義，但現在大多數人在生活中碰到，通常也不清楚它的涵義。最近有網友發現家門口被綁上紅帶子，連周遭鄰居家門口也有，讓他很好奇是什麼意思，決定PO網詢問；沒想到有許多專業網友跳出來解釋，讓不少人驚呼「長知識了」、「第一次知道」。

今(8)日稍早有一名網友在臉書《爆廢公社》發文，他表示家門口不知道為什麼被綁上紅帶子，而且仔細看發現整排房子，其他鄰居家門外也有，不免令他好奇是不是有什麼特殊的意思，只好拍照PO網求助神通廣大的網友。

有些網友看到家門口有紅帶子，忍不住猜測會不會是有小偷，「以為被闖空門的賊鎖定該戶，而留下的記號」、「有看過阿里巴巴嗎？是強盜在做記號」、「小偷做的記號，綁幾天沒人理代表裡面沒人住」。

結果有許多瞭解古代習俗的專業網友跳出來回應，「是喪事，不是小偷」、「所謂的『綁紅』避免鄰居被喪事衝(沖)到，喪事難免都會有喪煞，有的人也很介意，所以綁個紅、貼個紅紙，用來降低這喪煞帶來的傷害」、「鄰居有人過世，沒關係，他好你好，就靜靜的，結束他們會拆下，灑淨水」。

還有網友誇讚原PO遇到好鄰居，「這個喪家很有心」，因為照原PO的敘述，周遭鄰居家門口也都有被綁上紅帶子，對方主動避免鄰居被喪事沖到；有人更分享自己的親身經歷，「真是好鄰居，之前我們鄰居也喪事，並沒有綁，整條巷子都沒有」。

沒想到有許多專業網友跳出來回應，表示「綁紅」是因為鄰居家有喪事，避免其他鄰居被煞到。 沒想到有許多專業網友跳出來回應，表示「綁紅」是因為鄰居家有喪事，避免其他鄰居被煞到。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

有一名網友更表示原PO的鄰居很有心，因為他們家附近鄰居有喪事，但都沒有幫他們綁紅帶子或貼紅紙。 有一名網友更表示原PO的鄰居很有心，因為他們家附近鄰居有喪事，但都沒有幫他們綁紅帶子或貼紅紙。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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