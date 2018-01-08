囂張廟主「黃野馬」停住戶門口 美髮院前出手打老人家

囂張廟主「黃野馬」停住戶門口 美髮院前出手打老人家（圖／爆料公社）

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／綜合整理

「私宮廟主毆打我的阿公阿嬤！」高雄一名女網友忍不住痛罵，表示前年家裡附近開了一間私人宮廟，廟主相當囂張跋扈，不斷騷擾附近鄰居。近日廟主因將1輛黃色福特野馬跑車停在美髮院外，被阿公要求移位，廟主不肯，疑似爆發口角衝突，讓她哭著詢問：「怎麼樣才能保護我的阿公阿嬤？」

高雄市新興區一名陳姓女網友在臉書《爆料公社》貼文，表示2016年家裡附近搬來了一間私人宮廟，「這間的廟主，連續兩年的時間，陸陸續續的騷擾我的鄰居和家人，動不動拿武器威嚇、出口罵髒話、詛咒人、故意把汽車擋住別人家門口、還動手動腳做勢要打人，態度一直很囂張跋扈...」。

高雄市新興區一名陳姓女網友表示，這間廟宇從2016年搬到家附近。（圖／爆料公社） 高雄市新興區一名陳姓女網友表示，這間廟宇從2016年搬到家附近。（圖／爆料公社）

7日晚間，廟主前往宮廟處理事務，將黃色福特野馬跑車停放在陳女家裡經營的家庭美髮店門口，遭到阿公阿嬤制止，要求他停在別的地方，但廟主卻認為「沒劃設紅線為何不能停車？」三人因此爆發衝突，紛紛受到皮肉輕傷。

事後報警驗傷，警方卻對著阿公阿嬤說「你們沒有充足的證據，所以暫時沒辦法」，讓陳女感到相當氣憤，痛批：「什麼叫作沒辦法？開著名車的廟主，毆打兩個手無寸鐵的老人家，你（廟主）還是人嗎？」

陳姓女網友阿公阿嬤身上多處擦傷。（圖／爆料公社） 陳姓女網友阿公阿嬤身上多處擦傷。（圖／爆料公社）

貼文曝光後，引起網友紛紛撻伐，「自己廟門口不給停車！然後停你們家門口？」、「可惡開宮廟還為非做歹，報應快了」、「連老人家都打還開什麼宮廟」、「裝監視器，若家裡只剩老人家，這個方法能保護他們」。

綜合媒體報導，警方表示，陳姓阿公（73歲）左膝受傷、阿嬤（65歲）右上臂瘀青、盧姓廟主（41歲）則嘴角受傷，但雙方都表示暫不提告，認為陳姓女網友可能有誤會，並提醒雙方若要控告對方，需在6個月內持驗傷單正式提告。

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