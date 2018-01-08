女子團購監視器遭駭 洗澡變直播任人看

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

為了住家安全，會有不少人在家中裝設監視器，方便隨時查看有任何狀況。近期大陸湖北省有一名吳姓女子上網團購家用監視器，但疑似被駭客入侵，當她要梳洗時，發現監視器竟跟著她轉動，她覺得情況不對，打開手機App後竟發現有其他人「正在觀看」，嚇得她馬上關閉監視器。

綜合陸媒報導，這名來自武漢的吳女當初會從團購網站買家用監視器，目的是為了隨時監看愛貓的狀況，豈料監視器裝設後沒多久，某天她正要洗澡時，聽到監視器傳出怪聲，她便馬上查看連接監視器的App，居然顯示有2人正在觀看，讓她當場嚇得趕緊將監視器關掉。

吳女表示，「我走動閃躲鏡頭，鏡頭也跟著我動」，對於自己被不知名人士「監控」，讓她感到相當不舒服；吳女事後特地聯繫參與團購的另外14人，其中有3人和她遇到相同狀況，疑似都遭到駭客入侵監看，她們因此都不敢使用網購的監視器了。

先前大陸知名直播平台「水滴直播」才發生類似事件，它們透過販售的一款監視器，將民眾監看的畫面全部上傳平台，讓所有人都能觀看，但有些被監看的人根本不知道自己成了「主角」，一舉一動都時時被關注；該直播平台事後也被民眾痛批，最後不僅公開道歉，甚至決定「停止營運」。

不久前大陸直播平台《水滴直播》將民眾監看的畫面，全部分享到平台任人觀看，引起爭議。 不久前大陸直播平台《水滴直播》將民眾監看的畫面，全部分享到平台任人觀看，引起爭議。(圖/ 翻攝自《水滴直播》)

事發後，《水滴直播》不僅公開道歉，甚至決定停止營運。 事發後，《水滴直播》不僅公開道歉，甚至決定停止營運。(圖/ 翻攝自《水滴直播》)

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