痛罵「6公分拇指鳥」媽寶男 掀網熱搜新莊陳先生

2018年01月08日 19:33 邱柏玟

女子在網路上抱怨自己男友是媽寶，還有偷拍女生裸照的習慣。(圖/ 翻攝自臉書《爆告公社》)

有許多人常常被感情問題困擾，現在也有越來越多人會上網分享自己的感情事，請大家幫忙給建議。有一名女網友抱怨男友是「拇指鳥」，38歲還是一個媽寶，最可惡的是還會偷拍女生裸照，氣得點名要對方小心點；這名「拇指哥」勾起網友好奇心，有人更直言「新莊陳自己出來面對喔」。

先前有一名女網友匿名在臉書粉絲專頁《爆告公社》抱怨，表示男友是「6公分拇指鳥」，還很愛誇耀自己是「全世界最大」；昨(7)日她再加碼爆料，認為自己都忍受他生殖器官很小，「但是他還非常小氣，要付錢總是在旁邊做體操！還是媽寶，都已經38歲，什麼都是媽媽說」。

女網友還說媽寶男除了這些個性上的問題，更做出偷拍的惡劣行徑，「他很愛趁女生睡著拍裸照，如果跟他有什麼，他就會給朋友看女生的照片」；她洋洋灑灑寫下這名媽寶男的不是，最後還嗆聲「X，新莊陳！你給我小心一點」。

從之前的「拇指鳥」到這次加碼爆料愛偷拍一事，讓網友更好奇本尊到底是誰，尤其女網友最後撂下的那句話，馬上有許多網友開玩笑表示，「新莊姓陳的38歲男子莫名其妙都中標了」、「媽寶，新莊陳，38歲，大拇指，還偷拍裸照」、「新莊陳自己出來面對」。