色淫師復出狂PO照 女主角臉部清晰可見

群交趴攝影師轉戰《tumblr》，並貼出多張爭議的舊照（翻攝《tumblr》）

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台北一位知名攝影師穆川申（化名）日前在論壇遭人爆料找來男女舉辦性愛派對，還貼出證據照片指證歷歷，相關事件仍持續延燒，而在事件爆發後他刪光所有社群粉專看似銷聲匿跡，不過他卻在近日藉著以成人內容出名的社群網站《tumblr》復出，並且連續PO出多張極具爭議的照片，而其中好幾張女主角的面貌都清晰可見。

穆川申在《tumblr》PO出多張照片，並且在圖片下方都會配上許多文青式旁白，「這是一個初次見面，當溫度傳遞到身體裡面，女孩哭了自己到交往久了總是被放到最後被忽略的眼淚，滴著在那最純白的棉被」雖然文法讓不少人丈二金剛，但還是吸引不少人按讚朝聖，而另外一張同日貼出的照片中，女主角的臉龐更是被拍的一清二楚。

其中多張照片，女子的樣貌清晰可見（翻攝《tumblr》） 其中多張照片，女子的樣貌清晰可見（翻攝《tumblr》）

相關照片貼出後仍引發不少網友回響，有人質疑他的PO照動機不單純，但穆川申日前表示，自己找的人都是「帶著愛而來，懂得呵護的每個女孩的人」。

他強調，照片在貼出之前都有徵得影中人的同意「我答應過每個女主角，在Po照片之前一定會跟跟妳們討論能放出來的程度和該遮的範圍角度，因為那是一種我一直以來該做到的信任與責任的保護，寧願少了那最美的部分。也不能去害到任何人。」

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