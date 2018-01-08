米其林餐廳呈現料理太有創意 女星怨：我們只想要盤子

奧芭曼和考恩到米其林餐廳用餐，卻被料理的擺盤感到詫異。(圖/ 翻攝自推特@TracyAnnO)

友善列印
考恩因為餐廳對料理的特殊擺盤，讓他差點吃下餐巾。 考恩因為餐廳對料理的特殊擺盤，讓他差點吃下餐巾。(圖/ 翻攝自推特@TracyAnnO)

米其林餐廳是經由專業人士評鑑，所以讓饕客都趨之若鶩。近期有一名英國女演員奧芭曼(Tracy-Ann Oberman)在推特抱怨，和老公考恩(Rob Cowan)到西班牙一間知名米其林餐廳用餐，被店家新奇的擺盤方式感到不解，讓她直呼「我們想要盤子」；最誇張的是，考恩以為店家將食物插在石塊中，咬下後才知道是餐巾紙。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導，奧芭曼和考恩當天是到名廚馬丁(Martin Berasategui)開設的餐廳用餐，她們認為菜餚相當美味，但對於擺盤方式可是很有意見，她拍下多張餐點的照片上傳推特，並註記「我們想要盤子」、「米其林不合邏輯」等標籤；原來畫面中的料理不是插在木頭裡，就是石塊上，最重要的是底下都沒有盤子。

用餐時，服務生送上一塊用繩索綁住的石塊，中間插著白色條狀物，考恩誤以為是餐廳附上的點心，一口咬下，才知道是擦手的餐巾；奧芭曼分享這段故事後，還引起不少人模仿考恩咬下餐巾的窘狀。

不過，餐廳的主廚馬丁其實來頭不小，他是西班牙擁有最多星的米其林廚師，他最有名的就是料理擺盤；從奧芭曼在推特分享的照片，就能看出他對料理的「創意」表現。

如何讓8個8等於1千？ 賭王...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。