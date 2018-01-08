米其林餐廳呈現料理太有創意 女星怨：我們只想要盤子

2018年01月08日 21:19 邱柏玟

考恩因為餐廳對料理的特殊擺盤，讓他差點吃下餐巾。(圖/ 翻攝自推特@TracyAnnO)

米其林餐廳是經由專業人士評鑑，所以讓饕客都趨之若鶩。近期有一名英國女演員奧芭曼(Tracy-Ann Oberman)在推特抱怨，和老公考恩(Rob Cowan)到西班牙一間知名米其林餐廳用餐，被店家新奇的擺盤方式感到不解，讓她直呼「我們想要盤子」；最誇張的是，考恩以為店家將食物插在石塊中，咬下後才知道是餐巾紙。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導，奧芭曼和考恩當天是到名廚馬丁(Martin Berasategui)開設的餐廳用餐，她們認為菜餚相當美味，但對於擺盤方式可是很有意見，她拍下多張餐點的照片上傳推特，並註記「我們想要盤子」、「米其林不合邏輯」等標籤；原來畫面中的料理不是插在木頭裡，就是石塊上，最重要的是底下都沒有盤子。

We are all now eating napkins wherever we eat. @WeWantPlates #MichelinNonsense pic.twitter.com/PONVhbQO8o — Tracy Ann Oberman (@TracyAnnO) January 4, 2018

用餐時，服務生送上一塊用繩索綁住的石塊，中間插著白色條狀物，考恩誤以為是餐廳附上的點心，一口咬下，才知道是擦手的餐巾；奧芭曼分享這段故事後，還引起不少人模仿考恩咬下餐巾的窘狀。

不過，餐廳的主廚馬丁其實來頭不小，他是西班牙擁有最多星的米其林廚師，他最有名的就是料理擺盤；從奧芭曼在推特分享的照片，就能看出他對料理的「創意」表現。