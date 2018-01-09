BMW遭「載20噸鋼圈」大車夾成廢鐵 車主是國民黨工

2018年01月09日 09:17 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

國道10號連環追撞車禍救援畫面。（影／爆料公社）

國道10號鼎金路段8日上午發生一起連環追撞車禍，一輛BMW遭拖板車及砂石車追撞擠壓，當場夾擊成廢鐵，而受困車內的車主在送醫急救後宣告不治。據警方指出，死者為國民黨前黨工，當日特地請假載女兒看牙醫，再次出外辦事竟遇上死劫。

綜合媒體報導，昨日上午11點30分上午國道10號鼎金路段西向約3.7公里處發生追撞事故，造成車輛回堵狀況，一輛價值300萬元的BMW X5不幸遭到滿載20公噸鋼圈的拖板車煞車不急撞上，又與前方砂石車擠壓，整台車扭曲變形宛如廢鐵，車主頭部受到重擊，在到院前已失去生命跡象，送醫後宣告不治。

國道10號追撞車禍，BMW駕駛命喪國道。(郭韋綺翻攝)

昨日有目擊者在臉書《爆料公社》貼出照片，只見黑色BMW X5被兩輛大車夾在中間，車體明顯變形、車頂也被壓穿，整輛車面目全非，現場一片狼藉；而後方拖板車擋風玻璃也整面碎裂，可見當時速度與力道之大，讓不少網友看後驚呼連連。

遭追撞的BMW謝姓駕駛（62歲）一度遭傳是拖吊車行老闆，經警方調查後證實為國民黨退休黨工，目前在朋友的宮廟服務，幫忙打理廟務領取車馬費。

事發後，謝男女兒前往警局製作筆錄，僅說父親是一位平凡的上班族，至於BMW車是10多年前的老車，據悉當日上午，謝男特地請假載女兒看牙醫，返家後再次出門辦事，沒想到竟在途中遇上死劫。

國道10號鼎金路段8日上午11時30分發生連環追撞車禍，造成路段回堵。（圖／爆料公社）

警方表示，事發時有2輛小客車準備從國10鼎金系統轉往國1而減速，使後方砂石車踩煞車，後方小貨車與BMW緊跟在後，而最後面的拖板車未注意前方回堵狀況，造成連環追撞事故，在撞偏小貨車後，攔腰撞上BMW推向砂石車，形成夾殺。

拖板車蔡姓駕駛（52歲）事發後酒測值為0，疑未注意前方車況加上沒有保持安全距離，釀下1死1傷車禍，肇責最大，恐負大部分賠償責任，警方最終依業務過失致死罪將他移送法辦。