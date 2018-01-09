奧客爽坐車內「按喇叭」點餐 店員淋雨還遭羞辱

奧客爽坐車內「按喇叭」點餐 店員淋雨還遭羞辱(圖/爆怨公社)

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服務業就不值得尊重嗎？昨（8）日一名在飲料店上班的女網友在臉書發文，表示因為昨天下大雨，一名婦人卻大喇喇地坐在車內點飲料，並重按喇叭要求店員送到車上，讓店員相當無奈。但令人憤怒的是，婦人還對著淋雨的店員說：「如果不想送過來妳可以直接說，我大不了不要跟妳買啊！」

女店員在臉書「爆怨公社」PO文寫道，當時將飲料做好後就等婦人到櫃台付錢，結果對方卻在車裡重按了兩次喇叭，示意要店員拿過去，但當時下著大雨，店內又剛好沒有傘，女店員只好淋著雨拿去給婦人，「結果她舒適的坐在車上很不高興，口氣很差很不客氣的對著淋雨的我（女店員）說：『如果不想送過來妳可以直接說，我大不了不要跟妳買啊！』」

但礙於穿著制服，一時無法反應，女店員也只能私下與同事互相抱怨，「連一句謝謝不好意思都沒有還被羞辱淋得一身濕，真的是覺得做人有必要這樣嗎？很沒水準！基本的尊重禮貌都不懂。」

奧客爽坐車內「按喇叭」點餐 店員淋雨還遭羞辱 婦人憤怒表示：「如果不想送過來妳可以直接說，我大不了不要跟妳買啊！」讓女店員相當傻眼。(圖/爆怨公社)

貼文一出，其他網友紛紛為原PO抱不平，「下次遇到這種的當作沒聽到」、「你辛苦了，如果是我，我會跟她說麥當勞在前面，掰」、「我之前在咖啡店也遇過這樣的人，她們的態度都是一副裡所當然」、「我們店有下雨沒下雨都有這種客人...」、「她以為她得來速？不用下車就能拿哦」、「根本一開始就可以不用理會的」、「下次記得順便拍張照片，檢舉她違停，放她一記冷箭」。

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