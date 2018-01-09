凍成冰棒！波士頓消防員零下18°C衝火場 裝備竟全結冰

2018年01月09日 10:17 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

美國東岸近日受暴風雪侵襲，包括紐約、波士頓等城市都陷入災害。6日晚間波士頓消防隊員在攝氏零下18度的情況下出勤救災，不僅耗費了數小時撲滅火勢，每位消防員的裝備也全結冰，所幸最終順利救出14名住戶。

據外媒報導，當地時間晚間10時許，波士頓消防隊獲報多徹斯特（Dorchester）一處3層樓的公寓起火，屋內還有14名住戶待援。當天氣溫只有攝氏零下18度，第一批消防隊員趕到火場時，因為身上沾滿了水，頭盔、防火衣和裝備全都結凍。據了解，當時火場外的逃生梯被冰封、消防水帶因水流結冰遭堵塞，連消防水車也一度在街道上動彈不得，可見救援行動相當困難。

報導提到，經過數小時的救援後，該棟房屋幾乎被燒毀殆盡，估計損失高達150萬美元（約4400萬新台幣）。不過搶救過程中，僅有一名消防員受到輕傷，其餘14位住戶都順利救出。