怒抓小三！女高中生廣場狂搧耳光 她出面回應惹怒網友

2018年01月09日 11:06 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日網路上瘋傳一段影片，一名澎湖女高中生疑因感情糾紛，帶著一群朋友並約另一名女學生到校外談判，在廣場上對她扯頭髮、狂呼巴掌，完全不顧對方頻頻道歉。影片曝光後，施暴女學生現身回應，表示對方勾引男友，自己也是受害者，該番話引發網友撻伐。

《黑色豪門企業》臉書8日貼出一段影片，可見一名紅衣女子與另一名黑衣女子站在廣場上對質，白衣女子則站在一旁助攻，而旁邊還有許多同學站在鄰近處觀看，頻頻起鬨發出嘻笑聲。黑衣女兩度向紅衣女鞠躬道歉，但紅衣女不但不領情，反而向前拉扯她領子狂搧耳光，甚至動手扯髮、飛踢，引起網友關注。

從影片可見，黑衣女兩度向紅衣女鞠躬道歉。（圖／翻攝《黑色豪門企業》臉書）

網友看完影片後，紛紛痛批譴責動手的紅衣女學生，沒想到紅衣女學生竟傳訊向《黑色豪門企業》澄清，聲稱黑衣女「跑去跟我男朋友打X」、「一直不跟我道歉」，所以才憤而動手打人，並強調「我也是受害者」。

據了解，該段影片距今已有一段時間，是因為紅衣女和友人吵架才被惡意流出，「這個人存心要害人」、「故意要讓別人來罵我們」，並要求對方刪除影片。

該段對話曝光後，掀起網友撻伐，痛斥「那怎麼不去打男的，講的好像很有道理」、「有種就去打男的」、「影片中鞠躬會是罵人嗎？」、「有空錄影為什麼不去阻止？漠視比霸凌更可怕」、「真替國家的未來擔心」。

動手女學生澄清是對方有錯在先，強調「我也是受害者」。（圖／翻攝《黑色豪門企業》臉書）

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