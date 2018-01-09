壽司店撿到5萬元！4客坐10分鐘秒溜？ 失主勸：別為了錢揹前科

2018年01月09日 11:42 杜炤佑

拾金不昧是很好的行為，但不見得每個人都有這種良好的習慣！台北市一名網友在臉書PO文指稱，日前在知名連鎖壽司店用餐時，遺落了5萬元現金，調閱監視器影片後發現，疑似是遭4名年輕顧客撿走，因此PO文希望他們能主動聯絡失主，「不要為了這幾萬塊揹上前科！」

原PO表示，朋友7日晚間在壽司店用餐時，不小心遺落5萬元現金在左上方的座位上，事後發現錢不見了才趕緊回店裡找，店員也熱心協助調閱監視器。失主懷疑5萬元的現金是下一組用餐的4名客人撿走的，「有目擊者說看到他們在桌上數錢，且他們用餐不到10分鐘就離去。」原PO也表示友人已經報案，希望拿走錢的人能私下主動聯絡，「不必要為了這幾萬塊揹上前科。」

影片中可見，3女1男進入壽司店裡用餐，一群人坐下後，畫面左上角的紅圍巾女生似乎發現桌下有一袋東西，於是頻頻彎腰檢查。接著又與隔壁的女友人說話，兩人還站起來互換位置，沒多久後就拿出一包塑膠袋，4個人更圍著塑膠袋露出驚訝的表情。

原PO也表示友人已經報案，希望拿走錢的人能私下主動聯絡，「不必要為了這幾萬塊揹上前科。」(圖/爆料公社)

對此，許多網友們紛紛表示「是忘了台灣是全世界監視器密度最高的地方嗎？」、「不是自己的東西就不要拿」、「如果是真的，侵占罪跑不掉啊」、「傻傻的，第一時間報警拿去警局，你們還有機會要10%吃大餐，現在只剩刑責了」、「為什麼要拿走不屬於自己的東西？錢這種東西大數目，失主是多著急啊？真的很過分」。

根據《刑法》第337條規定，侵占遺失物者會被處以500元以下罰金，雖然罪輕但屬於非告訴乃論，檢察官可以主動偵辦且被害人無法撤回告訴，如果雙方達成和解，檢方也有可能以緩起訴處分。