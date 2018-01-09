鬧鬼？博物館監視器拍下神秘煙霧 館方：肉眼看不到

2018年01月09日 13:31 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

老玩童博物館青銅館藏區疑似傳出靈異現象，從肉眼看不出來，但一旦關上燈，就能明顯從監視器中看見白色不明物體在館內遊離。（圖／翻攝自《第一現場》節目）

博物館驚魂夜？近日廣東省深圳市福田區的老玩童博物館傳出拍到奇幻影像，事件發生在青銅館藏區內，關了燈之後發現監視器拍下該區域空氣中飄散「白色不明煙霧」，有的從空中飛來、有的從地上冒出來，就算換了攝影機仍可明顯看見，讓博物館員工紛紛嚇傻，影片在網路上引起熱烈討論。

深圳電視台《第一現場》報導，老玩童博物館青銅館藏區疑似傳出靈異現象，從肉眼看不出來，但一旦關上燈，就能明顯從監視器中看見白色不明物體在館內遊離。博物館負責人陳孝文表示：「去年陸陸續續出現這種情況，起初以為是監視器攝像頭出了問題，於是換了高清的紅外線監視器，沒想到拍得更明顯了。」

博物館負責人陳孝文談館內白色不明煙霧。 （圖／翻攝自《第一現場》節目）

據了解，目前博物館內安裝二十多支監視器，全是一樣的品牌、形號及批次，其他地方並未出現類似情形，唯獨青銅器館藏區情況特殊。對此，負責博物館監控管理的陳國彬提到，一開始他以為是有灰塵或是煙霧進入，為了證實他還跑到館內進行實驗，在館藏區點燃沉香和香煙，但從監視器中卻看不出來。

神秘煙霧究竟從何而來？博物館工作人員皆百思不得其解，猜測是青銅文物散發出的特殊化學物質，為此請到深圳大學化學系的教授王慶國前往博物館實地勘查，初步就排除了灰塵及監視器問題，認為造成這種情況的原因很多，譬如溫度、濕度等等，最終仍得不出一個確切答案。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，有不少網友猜測是反射光線或昆蟲，另外也有網友認為可能是館方想製造話題，吸引更多民眾前往參觀才會故意導向靈異事件。