正妹捷運席地而坐 白皙長腿讓人捨不得下車！

民眾分享自己搭乘北捷時，遇到一名大方展現美腿的正妹，讓不少人直呼「捨不得下車」。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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原PO還開玩笑表示，怎麼沒有人讓位給她。 原PO還開玩笑表示，怎麼沒有人讓位給她。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

最近有民眾搭乘台北捷運時遇到一名正妹，但令他驚奇的是，對方居然在車廂門邊席地而坐，大方地伸直她的白皙長腿，不顧他人眼光靜靜地滑手機。照片被分享到臉書上，讓許多網友看到這雙美腿，紛紛感嘆「到站也捨不得下車」。

今(9)日早上有一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，分享他搭乘捷運遇到正妹照，畫面中是一名黑髮長腿妹隨性地席地而坐在車廂門邊，而從照片中得知周遭仍有許多乘客，但她還將雙腿伸直，像是在炫耀自己的美腿。原PO捕捉到這幕「美景」，上傳後還開玩笑「為什麼沒有人願意讓座給有需要的人」。

正妹的「真性情」舉止引起不少男網友暴動，紛紛直呼「我腿上有空位，比較好座(坐)」、「視野這麼好，到站了我也捨不得下車」、「坐地板會冷，來，坐我腿上」、「我讓出我的大腿給她坐」；不過，有些人認為正妹的行為已影響他人，「違反大眾捷運法50條了吧」、「好想踹開，無論怎(麼)累也不要坐地上」。

其實民眾搭乘捷運坐地板是違反規定的，根據台北捷運旅客須知，一般規定第六條在捷運範圍內不能有的行為，其中第六項「坐、臥於車廂、車站地板、設備或設施上」，違者台北捷運公司得拒絕運送。

從照片中能看到周遭仍有其他乘客，但正妹依然故我大方地伸直長腿。 從照片中能看到周遭仍有其他乘客，但正妹依然故我大方地伸直長腿。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

儘管長腿妹讓不少男網友暴動，但仍有人認為她席地而坐的行為已違反捷運規定。 儘管長腿妹讓不少男網友暴動，但仍有人認為她席地而坐的行為已違反捷運規定。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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