錯了嗎？她問賣家「一包出貨嗎」 卻遭嗆：不要浪費物流資源

2018年01月09日 14:27 杜炤佑

現代人講求方便，上網買東西的情況也越多越頻繁！但日前有一名女網友在臉書抱怨，表示她詢問商品「是否有現貨」、「買一包出貨嗎？」沒想到卻遭賣家嗆：「不要浪費物流資源」，讓她相當傻眼，心想「難道不能買一包就好嗎？」

女網友在臉書社團「爆怨公社」分享一張對話截圖，只見原PO詢問賣家說：「有現貨嗎？」、「買一包出貨嗎？」賣家則回：「有現貨！只要一包請去實體店面購買，不要浪費物流資源喔！」讓原PO當下覺得相當無言，直說：「奇怪餒，這賣家的回覆…。」

賣家回：「有現貨！只要一包請去實體店面購買，不要浪費物流資源喔！」讓原PO當下覺得相當無言。(圖/爆怨公社)

對此，許多網友認為賣家講話方式太直接，才會讓顧客覺得不舒服，「我會傻眼欸～如果一包不出貨可以直接在內文或標題備註啊～」、「直白會惹人厭」、「其實他可以委婉說一包不出貨就好，這樣寫會讓人心情不好耶」、「應該要婉轉些…說沒辦法就好…何必再加上浪費物流資源」、「變相叫妳省下不要買吧」。

不過原PO強調自己並沒有很生氣，只是很不解，部分網友則認為賣家應該無惡意，「的確很環保」、「愛地球的好買家，值得讚許」、「他這樣說也是很有道理耶」、「好像蠻中肯的」、「他講的很好阿！一包去實體店面買就好了，人家是體諒物流人員跟小7店員」。