百元鍋燒麵遭批「墾丁化」 老闆怒秀巨蝦網友瘋朝聖

2018年01月09日 14:47 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

日前墾丁爆出天價滷味事件，嚇跑不少觀光客，如今台南也出現百元鍋燒麵，讓民眾吃後抱怨「快變墾丁了」，讓店家看了相當傻眼，在臉書發出聲明，表示碗內2隻「阿根廷天使紅蝦」皆有手掌大小，且餐點還附上一杯紅茶，「難道真的那麼不堪嗎？」

一名網友至店內消費後在臉書打卡，寫下「很普通的鍋燒，只有魚餃、貢丸、大陸妹、蛋、米血、魚板2片、豬肉、蟹肉棒，在台南竟然要賣100，唉觀光客不要再來了快變墾T（墾丁）了！」

店家怒拿「阿根廷天使紅蝦」證明真材實料。（圖／翻攝店家臉書）

「阿根廷天使紅蝦」大小相當一隻手掌。（圖／翻攝店家臉書）

貼文讓店家感到相當冤枉，在臉書發聲明澄清「去年推出的百元鍋燒最大的價值就是那兩隻蝦，我們採用的是最高規格頂級阿根廷天使紅蝦」。

老闆感到不解，光是紅蝦成本就佔掉一半售價，且體型更如手掌般大，而剩下的火鍋料也漲價過很多次，再扣除熬煮湯底的時間、瓦斯費、人工，還附上一杯紅茶，「難道真的像那位先生說的那麼不堪嗎？」

「當初也是突然覺得鍋燒可以用兩隻大蝦的視覺衝擊很大，而且超酷的，所以才賣」，不料紅蝦在顧客眼中根本就不值錢，讓老闆感到心灰意冷，所以決定鍋燒系列暫售一個星期。

店家聲明一出，吸引許多網友紛紛打氣，「老闆振作」、「吃過你們的天使蝦鍋燒真的很佛心！」、「可以等我去吃過在停賣嗎？」、「我還沒吃到，不要停賣啊」；另外也有熱心網友告知，這篇打卡只是在反諷，讓老闆心情平復不少，但仍認為這種方式不妥，「反諷需要建立在雙方都認知的情況下才會成立，懂了還好，偏偏不懂的就會誤會了！」