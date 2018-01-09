外傭稱「長紅斑」想請假 雇主一張濕紙巾拆穿謊言

一名外籍女傭向雇主表示自己長紅斑想請假，結果被拆穿是用白板筆畫上去的。(圖/ 翻攝自影片)

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女網友將自己拆穿女傭「長紅斑」的影片分享到網路上，引起網友熱烈討論。(影片/ 取自YouTube詩華日報)

工作時遇到身體不適請假就醫是很常見的事，但請病假卻不肯就醫就太離奇了！馬來西亞有一名外籍女傭向雇主表示臉上「長紅斑」，要求請假，但提出帶她就醫卻遭拒；雇主發現情況不對，便拿了一張濕紙巾在女傭臉上紅斑擦了幾下，沒想到紅斑就消失了，被拆穿謊言的女傭只能尷尬地愣在原地。

日前有一名來自馬來西亞的女網友在臉書上分享，家裡請了一名外籍女傭照顧獨居的婆婆，但她才來幾天就突然說臉上「長紅斑」，說很痛想要請假，女網友當下也趕去婆婆住處查看，向女傭表示願意帶她去看醫生，對方一直喊痛卻說要自己處理就好，「我要帶她去看醫生，她說不用浪費錢；要幫她清洗臉部，她說碰水會痛」。

女網友越看越覺得女傭很可疑，二話不說便拿起濕紙巾往她臉上擦拭，當下女傭還一直喊痛，不想讓女網友碰觸她的臉龐，但擦沒幾下紅斑居然不見了，她才發現原來紅斑是女傭自行用白板筆畫上去。後來女網友拿出紅色白板筆時，本來不斷喊痛的女傭馬上安靜，當作若無其事。

拆穿女傭的影片被女網友分享到臉書上，有許多人對女傭「影后級」演技感到訝異，還有網友驚呼她喊痛時真的很同情她，「看到白板筆就無言了」、「難怪碰水會痛，因為碰水就洗掉了」；不過，有網友建議原PO還是要瞭解女傭為什麼想請假，不然她可是平時照料原PO婆婆的人，萬一有個萬一就不好了。

雇主拿出濕紙巾將「紅斑」擦掉，女傭謊言被拆穿馬上不敢說話。 雇主拿出濕紙巾將「紅斑」擦掉，女傭謊言被拆穿馬上不敢說話。(圖/ 翻攝自影片)

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