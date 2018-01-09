陌生男擅闖家門！狂盧老人家買「9盒燒賣3900」 女兒氣炸

陌生男擅闖家門！狂盧老人家買「9盒燒賣3900」 女兒氣炸(圖/爆廢公社)

友善列印

強迫行銷真的很過分！日前一名老婦人在家裡客廳午睡，不料突然跑進一名陌生男子，瘋狂推銷冷凍的盒裝燒賣，還一直要她試吃，最後用9盒3900元的價格要求婦人買下，婦人女兒得知後氣炸，直批：「這些燒賣鑲黃金？」

女網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，前幾天回家後發現家中堆了很多燒賣，一問之下才知道，日前母親躺在椅子上睡回籠覺，由於家門敞開，有個陌生男子就突然擅自走進屋內，並拿著煮熟的燒賣要她和原PO大姊吃吃看，「那個男人一直推銷，一直叫她們試吃，當我媽問起價錢對方就轉移話題，最後才說全部3900（元）啦，而且我姊也一直盧我媽說買，我媽就買了。」

就當原PO母親答應購買後，男子還不放過機會，馬上說車上還剩3盒，要她也買下來，還說算1000元就好，但最後因婦人身上沒錢了才作罷。原PO也無奈地說：「我並沒有想要對方還錢或什麼的，只是想表達...，這位先生自行走入他人家裡，雖然沒有逼迫，但看是老人家及有智能方面障礙的人就騙，此行為真的很不可取。」

陌生男擅闖家門！狂盧老人家買「9盒燒賣3900」 女兒氣炸 原PO也無奈地說：「看是老人家及有智能方面障礙的人就騙，此行為真的很不可取。」(圖/爆廢公社)

文章一出，其他網友紛紛表示「一盒100的東西賣3900？盧我到海枯石爛我都不會鳥他」、「這個…其實家x福，大x發一盒才賣100多而已。我一直覺得賺老人財等於賺黑心錢一樣道理，欺負沒有還手能力的消費者」、「我家這邊也會有冰棒、湯包常常來，很煩」、「跟詐騙集團有什麼不同」。

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