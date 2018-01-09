「超兇」女神賣情趣用品 特殊售後服務吸8萬粉絲

2018年01月09日 15:52 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

男性難免有生理需求，因此衍生出不少情趣用品，而大部分的人在使用、購買時，都會害羞的保持低調。不過，馬來西亞一名情趣用品女神Gatita Yan卻反其道而行，她不只大膽地在粉專販售飛機杯，甚至還會曝光男性顧客的照片，並寫下鼓勵的句子，這樣反向操作反而讓她聲名大噪。

Gatita Yan外型相當亮眼(圖翻攝自臉書/Gatita Yan - Tong Lee Yann)

身材火辣、外貌亮眼的Gatita Yan，時常在臉書分享自己的性感照片，僅穿著超短熱褲、細肩背心，而她也在自己的粉專販售飛機杯，甚至還會曝光顧客的模樣，並與自己的照片合成，不過卻沒有因此降低顧客的購買慾，甚至人氣節節攀升，至今粉專已吸引近8萬名粉絲追蹤。

Gatita Yan她會在粉專曝光顧客長相，沒想到人氣不減反增(圖翻攝自臉書/Gatita Yan - Tong Lee Yann)

Gatita Yan不僅在臉書分享美照，也常PO出曖昧的鼓勵語句，「聽說你上次買的已經壞掉了。來吧，再買一個，給你折扣。下次斯文一點哦，哈哈！」、「遲來的生日祝福，不要每天偷看我的照片，希望你快點找到女朋友！」，與顧客的特殊互動，讓她的人氣扶搖直上。