家屬搬骨灰罈痛批海巡「刻意掩蓋」 害弟漂流50天

2018年01月09日 16:14 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日一名高姓女網友在臉書公開貼文指控，弟弟高嘉宏去年11月和好友前往東引釣魚時不慎落海，一度被海巡人員救起，但卻疑因未妥善固定或穿上救生衣，讓他半身仍置於海面上拖行，最終因作業疏失導致小艇翻覆，高男二度落水，至今已失蹤50餘天，而海巡至今並無道歉，僅僅回覆「還在持續搜尋中」，讓家屬感到相當痛心。

高姐在臉書寫下，弟弟去年11月15日和朋友到東引釣魚時不慎落海，海巡人員獲報後在第一時間將他救起，但疑似沒有將人妥善固定或穿上救生衣，將他半身置於救生小艇、半身置於海面拖行，而正當小艇接近海巡100頓巡邏艇準備靠舶時，卻因作業疏失翻覆，高男二度落水後從此失蹤，至今已逾50天。

高姐在文中指控，「海巡刻意掩蓋此事，到今天台灣媒體未報導這事件，因為它發生在偏遠的離島馬祖東引。」她痛心地說，弟弟今年才48歲，沒想到會在荒腔走板的救援中喪命，連大體都找不到，「媽媽年紀太大，我們做子女的都不敢告訴她真相。兒子都已經死了53 天，她都還不知道，還心心唸唸兒子過年會從南竿回來吃團圓飯。真的令人心酸。」

「而最另人無法忍受的是海巡的作為。至今沒有道歉。只是用一些例巡的字眼告訴家屬還在持續搜尋，其實有沒有作為他們最清楚。」高姐希望透過網路讓大家去公評，並將與海巡對話截圖，「我們一定要海巡給個清楚的交待，因為海巡把二次落海的錄影畫面截斷，給家屬的只有救起的畫面，但證據會説話。不容造假混肴視聽。」

綜合媒體報導，海洋巡防總局對此做出回應，當時風浪很大，海巡人員獲報後28分鐘內趕抵現場，當發現高男時，他未著救生衣，面部朝下在海面漂浮，4名海巡人員將高男救起時已明顯死亡，將他送上救生筏準備返回海巡艇，但由於救生筏空間狹小，隊員便由1人開船，3人將男子固定，才會有「半身置於救生小艇、半身置於海面拖行」一說。

不料猛浪打翻救生艇，4員及高男同時落海，其中1員嗆水失溫送醫，3人則被附近漁船救起，由於當時狀況危急，才會使高男遺體落水。洋巡總局強調，搜救期間，海巡調請空勤總隊、洋總局特勤隊、海軍水下作業大隊等前往東引進行水面與水下搜救，但都因天候惡劣因素失敗，礙於72小時搜救作業規範，海巡目前將搜救歸入正常勤務執行，高男遺體仍持續在搜救中。