慣老闆出奧步讓他55K慘剩25K 員工嘆怎麼養家

2018年01月09日 16:42 邱柏玟

有網友在粉絲專頁《靠北老闆》發文，表示薪水無預警從55K變25K，讓他大喊不合理。(圖/ 翻攝自臉書《靠北老闆Damn Boss》)

找工作、談薪水時一定要談清楚！最近有一名員工接下公司業務一職，但沒跟老闆談清楚薪資發放等詳情，在去年11月薪水無預警從5萬5變成2萬5，讓他痛批不合理，更擔憂瞬間少3萬元要怎麼養家。許多網友對此建議他要向勞保局申訴，但有人認為他當初沒搞清楚薪水發放方式也有不對。

一名從事生管的網友上網發文抱怨，提到先前公司裡的一名資深業務離職，老闆希望他接下業務一職，並談妥「固定薪水5萬5，先維持三個月後再改業績制(若算業績平均一個月領6萬多)，但做了2年期間都沒有再談」；原PO認為這份薪水夠他養家生活就好，所以沒有計較有無改成業績制，認為可以領到合理薪水就沒默認公司運作模式。

但原PO萬萬沒想到自己11月只領到底薪2萬5千元，向公司反應後，得到的回應是「你之前是固定薪不算業績，公司業績是5個月後發放，所以你必須領5個月底薪才有業績抽」，這個壞消息讓原PO超崩潰，因為代表他得領2萬5到過年後，他痛批「我全家都不用吃飯了嗎」，最令他憤怒的是公司是「無預警」的改變他的薪水。

原PO甚至還有和公司總經理談判此事，但對方竟生氣轉頭走人，讓他感到很心寒，「我這2年也有業績幫公司賺錢，怎麼會有這麼對待員工的公司」。他的切身之痛讓網友直呼太離譜，紛紛建議他一定要檢舉，「雇主單方面違反勞動契約，不想做就去申訴還可以領資遣費」、「公司調薪雙方必須協調，無預警更改可以去勞保局申訴」；但有人則認為原PO也有問題，「要改業績制時，就要搞清楚薪水發放方式」。