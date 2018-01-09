2018年01月09日 17:05 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣不少公司都出現壓榨勞工的狀況，甚至還有老鳥跟著幫忙的現象。一名網友在臉書抱怨，日前因身體不適請病假，隔日要寫假單時，向公司老鳥詢問該如何申請，而對方則好心告知「不用唷！妳先寫事假，我幫妳跟老板娘說情」，沒想到拿到薪資單後，卻發現被扣了事假3000元，讓她驚覺自己「被陰了」。

一名女網友在《爆廢公社》透露，在該間公司工作已近2個月，月中某一日她身體不舒服，在公司連吐兩次，撐到下班才去看病，但隔天身體狀況依然不好，於是便請病假休息。隔天上班時，她向會計人員詢問該如何請病假，而對方則好心告知「不用唷！妳先寫事假，我幫妳跟老板娘說情」。豈料過了一個月後，收到薪資單卻發現被扣了事假3000元。

「生病先寫事假」老鳥幫說情 她領薪資單發現被陰了(圖翻攝自/爆廢公社)

原PO氣得表示「這是什麼？想說剛進公司，不是要裝乖乖的嗎？我聽妳這個做20幾年的老鳥，乖乖的寫，是在挖蘿蔔坑給我跳嗎？」、「不是一次了。新人是不是比較好欺負？」而她也表示，該公司的薪資是以實際上班天數算的，全勤1000元，所以不論遲到或請假都沒全勤，之後有網友甚至發現，薪資單上根本沒有病假的選項。

許多網友也紛紛表示「在社會上不能沒有防人之心」、「被陰了！可惡」、「看到全勤和伙食津貼都列入常態薪資裡，真的趕快離開比較好」、「太過分了，你那天至少有半薪耶！」、「在老闆眼裡，沒有勞基法，只有壓榨法」、「很多公司都這樣...與其規定一堆狗屁，不如確實的落實還比較重要。定時抽查公司行號有沒有造規定執行才對」。

不過，也有網友幫忙老闆說話「我上個月上班時數60幾小時，領三萬。我都不敢生病、不敢請假，我只擔心老闆撐不撐的住，因為這種待遇找不到了」，還有網友告知「病假證明不是請當天而已嗎？隔天還能用？」、「病假收據，當天可用。隔天就要醫師證明了」。