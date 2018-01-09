找非裔男童穿「叢林裡最酷的猴子」帽T拍廣告 H＆M挨轟腦袋裝大便

H&M新廣告惹出總族歧視爭議（翻攝H&M官網）

友善列印

瑞典服飾巨頭H&M（Hennes & Mauritz）近日推出一件上頭印有「叢林裡最酷的猴子（coolest monkey in the jungle）」字樣的帽T，但卻因為找來了一名非裔男童來擔任廣告模特兒而惹出種族歧視爭議，消息曝光後H&M受到各界撻伐，更被不少網友怒轟此舉是「頭殼壞去」以及「腦袋裝大便」。

綜合外媒報導，H&M近日在網在上公開新廣告，但卻惹出總族歧視爭議，不少名人如NBA騎士隊球星詹姆斯（LeBron James）、歌手威肯（The Weeknd）、饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯（Sean Combs）等人都紛紛在推特上發聲譴責，不少網友更是將H&M的商標改圖，變成「恥辱（SHAME）」一詞，逼得H&M只能公開道歉。

H&M在道歉聲明中表示，他們對被這幅廣告冒犯到的人致上最深的歉意，目前相關廣告已經下架，而該產品也不會在美國進行販售，H&M強調他們是一家「兼具多元性與包容性」的公司，絕對會避免類似事件再度發生。

而除了H&M以外，也有不少廠商惹出類似風波。2014年，西班牙服飾品牌「Zara」一件條紋睡衣，因為激似猶太集中營的囚服而引發不滿聲浪，最後也落得下架命運。2015年，護理品牌多芬（Dove）的廣告中黑人女性在脫掉衣服後變成白人，也曾被挨轟是種族歧視。

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