女子開心抓螃蟹吃生蠔 竟害得雙腿感染壞死

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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／綜合報導
勒布朗去探望親友期間吃生蠔捉螃蟹，沒想到竟導致感染孤菌，雙腿壞死最後不治身亡。 勒布朗去探望親友期間吃生蠔捉螃蟹，沒想到竟導致感染孤菌，雙腿壞死最後不治身亡。(圖/ 翻攝自YouTube CBS News)

許多美食佳餚都會有海鮮，但不乾淨的海鮮可是會致命！美國德州有一名中年婦女勒布朗(Jeanette LeBlanc)和友人捉螃蟹吃生蠔，沒想到竟遭到孤菌(Vibriosis)感染，害她雙腿發黑潰爛到壞死，最後和病魔搏鬥21天仍宣告不治。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導，勒布朗去年到路易斯安那州探望親友，當時還曾下水捉螃蟹，再與友人到市場買生蠔大快朵頤，她的友人表示，兩人晚餐共吃了20多隻生蠔；但過了36小時後勒布朗腳上開始起疹子，大家都以為她只是過敏，沒想到過沒多久嚴重惡化，才趕緊送醫治療，確診後得知勒布朗感染孤菌。

勒布朗受感染期間，腿部肌肉迅速發黑潰爛，雙腿最後不僅壞死，她也努力堅持了21天，但仍在去年10月15日身亡。據美國疾病管制與預防中心(CDC)，人類可能經由進食未煮熟的貝類而感染孤菌，而傷口接觸湖水或海水也有可能受感染。

但勒布朗的友人事後也感嘆，當初兩人若知道吃海鮮風險居然這麼高，她們就不會吃生蠔，也不會造成這種悲劇。

勒布朗受感染後，雙腿嚴重發黑壞死。 勒布朗受感染後，雙腿嚴重發黑壞死。(圖/ 翻攝自YouTube CBS News)

文章來源：Daily Mail

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