孕婦染異食症！把粉筆當零食吃 讚「口感像花生醬」

2018年01月09日 18:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多孕婦在懷孕期間，飲食喜好大多會有所改變。不過英國一名女子，卻因此染上愛吃「粉筆」的癖好，一開始只是吃幾根，沒想到之後竟演變成上癮的狀況，一天甚至要吃進10根粉筆才會感到滿足，所幸她的身體並無大礙，最終也順利產下健康的寶寶。

根據《The Sun》報導，居住於英國奧爾德姆（Oldham）的瑞貝卡（Rebecca Adimora），25歲懷了大女兒阿麗雅（Aaliyah）時，就曾出現吃衛生紙的習慣，而到了2017年又懷上第二胎，當時她並沒有吃粉筆的渴望，直到有一天晨吐後，她竟然對女兒的彩色粉筆產生興趣，於是便舔了一口粉筆，之後甚至咬了一兩口，口感與味道讓她欲罷不能。

居住於英國奧爾德姆（Oldham）的瑞貝卡（Rebecca Adimora）(圖翻攝自臉書/Rebecca Adimora)

瑞貝卡之後每個月，都會花15英鎊（約新台幣599元）在網上訂購粉筆，還會上YouTube看網友吃粉筆，坦言「看別人把粉筆當零食吃，我也會覺得很療癒」，之後她怕吃粉筆會傷身，所以便想克制這個怪癖，但一天沒吃卻覺得渾身不對勁，而且還會出現昏昏沉沉的狀況。瑞貝卡形容，粉筆吃起來很乾，但混著唾液時，就會產生像花生醬的黏稠感。

而瑞貝卡的朋友都擔心她得了「異食症（Pica）」，最終她怕吃粉筆會危害身體，於是至醫院檢查，護理師抽血後發現，她的體內缺鐵質，雖然拿了藥吃但仍無法克制她的渴望，直到生下寶寶魯本(Reuben)，她才成功戒掉吃粉筆的習慣，而她也將這件事告訴姊姊，才發現姊姊懷孕時也曾吃過海綿，讓她驚呼神奇。