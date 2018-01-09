遭指控在立院看片 綠委林俊憲怒嗆：我一定吉

2018年01月09日 18:47 陳慶餘

網友截圖爆料林俊憲在議場看片（翻攝PTT）

立法院今天招開臨時會審理勞基法修正草案，不過有網友在批踢踢八卦板發文爆料，指出民進黨立委林俊憲在議場內看片，對此，本身也是個鄉民的林俊憲就在臉書上發文澄清，並且直接向爆料的網友嗆聲，表示他的發言已經涉及加重毀謗，自己「一定會吉！」

網友Silvemy今日下午在批踢踢八卦板以「民進黨委員在議場看片！！！」為題發文，並且表示「勞基法在議場內吵的火熱，委員的小世界也打的火熱，林俊憲委員就這麼戴起耳機，旁若無人的在議場內看起電影來了，有車、有馬、飛機，看來是部戰爭片呢，有人看的出來是哪部電影嗎？」

文章一出後，有網友回文表示看的可能是電影《12猛漢》，而Silvemy則是回復「還沒上映，盜版無誤」。對此，林俊憲則是在臉書上回擊，表示自己看的是Netflix的正版影片，對於被指控看盜版片他一定會吉。

林俊憲臉書全文：

你1/5日po之前在中興大樓外的照片，又po文問議場八卦，從相關文章可知你鎮日在立法院出現，而文章內容看來是主責在八卦版攻擊綠營，職業是不是藍營國會助理兼網軍？

不論你是哪個委員的助理，今日拍我照片po上八卦版斬釘截鐵寫我看「還沒上映 盜版無誤」的影片，已完全涉犯刑法加重誹謗罪了。

我看的不是你抹黑栽贓的什麼盜版影片，是肯•伯恩斯製作的第二次世界大戰紀錄片，用的軟體是付費的netflix，因此我可以舉證時間。

最後，為什麼開netflix？因為國民黨一直在廢話發言、拖延，而你是不是想要求所有民進黨委員坐在議場裡，聚精會神認真聽國民黨用廢話念經？你是在推銷、逼人吃國民黨生產的垃圾嗎？

對了，我會吉你，我一定吉。