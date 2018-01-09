遭指控在立院看片 綠委林俊憲怒嗆：我一定吉

民進黨立委林俊憲（資料照，曹婷婷攝）

友善列印
網友截圖爆料林俊憲在議場看片（翻攝PTT） 網友截圖爆料林俊憲在議場看片（翻攝PTT）

立法院今天招開臨時會審理勞基法修正草案，不過有網友在批踢踢八卦板發文爆料，指出民進黨立委林俊憲在議場內看片，對此，本身也是個鄉民的林俊憲就在臉書上發文澄清，並且直接向爆料的網友嗆聲，表示他的發言已經涉及加重毀謗，自己「一定會吉！」

網友Silvemy今日下午在批踢踢八卦板以「民進黨委員在議場看片！！！」為題發文，並且表示「勞基法在議場內吵的火熱，委員的小世界也打的火熱，林俊憲委員就這麼戴起耳機，旁若無人的在議場內看起電影來了，有車、有馬、飛機，看來是部戰爭片呢，有人看的出來是哪部電影嗎？」

文章一出後，有網友回文表示看的可能是電影《12猛漢》，而Silvemy則是回復「還沒上映，盜版無誤」。對此，林俊憲則是在臉書上回擊，表示自己看的是Netflix的正版影片，對於被指控看盜版片他一定會吉。

林俊憲臉書全文：

你1/5日po之前在中興大樓外的照片，又po文問議場八卦，從相關文章可知你鎮日在立法院出現，而文章內容看來是主責在八卦版攻擊綠營，職業是不是藍營國會助理兼網軍？

不論你是哪個委員的助理，今日拍我照片po上八卦版斬釘截鐵寫我看「還沒上映 盜版無誤」的影片，已完全涉犯刑法加重誹謗罪了。

我看的不是你抹黑栽贓的什麼盜版影片，是肯•伯恩斯製作的第二次世界大戰紀錄片，用的軟體是付費的netflix，因此我可以舉證時間。

最後，為什麼開netflix？因為國民黨一直在廢話發言、拖延，而你是不是想要求所有民進黨委員坐在議場裡，聚精會神認真聽國民黨用廢話念經？你是在推銷、逼人吃國民黨生產的垃圾嗎？

對了，我會吉你，我一定吉。

找非裔男童穿「叢林裡最酷的猴...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。