幫母跑腿買東西看明細才知虧了 網嘆：店員多刷也不道歉

有一名女子在網路上分享自己到超市購物，卻被店員多刷一筆金額，沒想到引起許多網友共鳴，紛紛留言自己也有類似經驗。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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她說幫媽媽跑腿，沒有看消費明細的習慣，媽媽怕她亂買東西，一看才發現被店員多刷一筆金額。 她說幫媽媽跑腿，沒有看消費明細的習慣，媽媽怕她亂買東西，一看才發現被店員多刷一筆金額。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

日常生活中到超市購物，你有看明細的習慣嗎？日前有一名女子替媽媽到連鎖超市買東西，回家後媽媽怕她偷偷亂買東西，便特地看了消費明細，才發現被店員重複刷了一筆商品金額，讓她瞬間瞭解這個查看的小動作有多重要。

7日有一名女子在臉書社團《爆怨公社》分享自身經驗，她當天特地幫媽媽跑腿，她表示她們平常不會特地看消費明細，「我媽只是要看我有沒有拿她的錢偷買我自己的東西」，結果發現她明明只買了一捲廚房紙巾，但明細上面卻出現兩筆，「買一捲付兩捲的錢」，她也說了「要是沒有仔細看的話根本不知道被多A走錢」。

沒想到有許多網友看完心有戚戚焉，紛紛留言表示自己也遇過類似經驗，「上次被多刷…邊走邊算錢才發現怪怪的，回去跟店員講，店員也沒有道歉」、「我去全家和家樂福都被多刷過，後來就養成對帳的習慣了」；還有網友提出心裡的疑惑，「如果發現被多刷，回去跟店員說，他們會不會覺得你們是騙人？我也很怕店員物刷」。

不過，有不少人也很好奇原PO事後如何處理，她在底下回應網友，表示因為下雨她就懶得多跑一趟，但超市店員有致電請她拿發票去退。有些網友則替店家緩頰，「有時候是機器太敏感，動作慢一點就會被感應兩次」，並提醒大家「購物結帳都要當場明細對一下，自己檢查才會發現錯誤」。

有許多網友紛紛留言表示自己也遇過相同狀況，才開始養成看消費明細的習慣。 有許多網友紛紛留言表示自己也遇過相同狀況，才開始養成看消費明細的習慣。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

女子也在底下留言，表示店家有致電請她拿發票回去退錢。 女子也在底下留言，表示店家有致電請她拿發票回去退錢。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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