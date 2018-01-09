林俊憲稱看片是因為國民黨「用廢話念經」 網友打臉：發言的是林淑芬

2018年01月09日 20:24 陳慶餘

網友截圖爆料林俊憲在議場看片（翻攝PTT）

立法院今天招開臨時會審理勞基法修正草案，不過民進黨立委林俊憲卻被網友指控在議場內看片。對此，林俊憲則是在臉書發文怒轟該名爆料網友，表示自己會看影片是因為「國民黨一直在廢話發言、拖延及用廢話念經」，更強調一定會對該名爆料網友提告，不過此番回擊卻被網友狠狠打臉，根據網友截圖及當時議院的直播畫面時間戳記，當林俊憲在看片時在台上發言的根本不是國民黨的任何人，而是民進黨立委林淑芬。

對於被林俊憲點名要告，發文爆料的網友Silvemy則是在八卦板回應，表示自己絕對不是林俊憲所點名的「藍營國會助理兼網軍」，自己只是一個單純在家裡看直播的鄉民，而當初爆卦的的影片是網路直播的截圖，也不是自己在議場所拍攝的。

Silvemy進一步指出，他完全沒有說林俊憲在看盜版影片，他所回覆的「還沒上映，盜版無誤」是在回應其他網友留言的「12猛漢」，若林俊憲真的是在看netflix的第二次世界大戰紀錄片，他願意替委員向大眾澄清，「林俊憲委員在議場內委員發言時，看的不是盜版影片，是肯‧伯恩斯製作的第二次世界大戰紀錄片，用的軟體是付費netflix」。

最後Silvemy也提醒林俊憲，當他在看影片時發言的人，是民進黨的立委林淑芬，並非林俊憲在臉書貼文中所稱「一直在廢話發言、拖延、用廢話念經」的國民黨委員。

民進黨立委林俊憲（資料照，曹婷婷攝）