陸客的嗓門最大嗎？日媒實測結果「這是偏見」

陸客的嗓門最大嗎？日媒實測結果「這是偏見」(示意圖/中時資料照)

友善列印
/綜合報導

隨著大陸經濟起飛，陸客也紛紛選擇到海外旅遊，但先前就曾有人認為，陸客的嗓音過大，在公共場所都能聽見喧鬧聲，甚至受到不少國家指責。最近日本媒體也對此進行研究，發現陸客被視為嗓門大的原因，可能是因為「語言習慣及喜歡結伴」的因素導致，才會讓不少人產生先入為主的印象。

根據日媒《日刊SPA》報導，他們先前在東京新宿歌舞伎町安裝噪音測定儀，對於每個國家嗓門進行實測，為了公平起見，測試對象分別為日本人、大陸游客、居住於日本的大陸民眾及其他外國人，沒想到測試後結果卻出乎意料。

陸客在家電量販店的說話時音量為76分貝，與日本環境省制定的城市噪音基準（白天70分貝以下）接近。而在日本人較多的餐廳時，音量則會下降為60至70分貝，若在大陸人較多的餐廳，則會上升到70至80分貝，不過大陸人在內地時，音量一般而是80分貝，甚至還會高達到100分貝。

隨著大陸經濟起飛，陸客也紛紛選擇到海外旅遊 隨著大陸經濟起飛，陸客也紛紛選擇到海外旅遊(示意圖/達志影像)

對此《日刊SPA》認為，這樣的音量不足以稱為「吵鬧」，反而認為是「充滿活力」。而在日本居住8年的大陸民眾表示，發現每次從大陸回到日本，就會發現音量變大了，但再從日本回大陸，音量則會變小，認為「至日本的大陸民眾，表現明顯比在國內時優秀」。

而該篇報導也指出，實驗後發現音量最大並非陸客，反而是白人遊客，由於他們經常會發出奇怪的笑聲，音量最大高達120分貝，不過日本人在賞櫻或居酒屋時，狂歡的音量也不低於白人遊客，因此認為「陸客嗓門大」是一項偏見，其實所在環境，對於人當下的音量佔非常重要的因素。

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