冬天水果不再當滯銷品 這4種熱熱吃更營養！

水果示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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冬天示意圖。(圖/ 取自中時資料庫，林后駿攝) 冬天示意圖。(圖/ 取自中時資料庫，林后駿攝)

近日天氣一天一天寒冷，民眾為了禦寒多選擇熱食，導致水果在多數家庭中成了「滯銷品」。最近在網路上卻流傳將水果加熱吃的各種方式，沒想到也有專家跳出來表示，有些水果加熱吃比較營養，像是常見的蘋果和鳳梨等，成為體質偏寒怕冷民眾的一大福音。

據《羊城晚報》報導，大陸武警廣東省總隊醫院營養科主任曾晶曾介紹，有些水果適合放到溫水或微波爐熱一下再食用，像是蘋果、橘子、梨子和鳳梨等；但像是奇異果和石榴，因為在加熱過程中維生素C會被破壞，反而不建議加熱後食用。

曾晶也提出並非所有人都必須吃加熱水果，其中像是老年人、脾胃較弱、體質偏寒怕冷的人，冬天想吃水果補充維生素C，就可以將水果熱一熱再吃。而不同水果可以有多種加熱方式，除了將水果微波加熱外，曾晶還有推薦像是燉雪梨、烤香蕉、水果茶鳳梨加入料理等方式，不只能增添食物風味，也能補充營養。

水果示意圖。(圖/ 取自達志影像) 水果示意圖。(圖/ 取自達志影像)

蘋果含有豐富維生素及大量纖維素，對腸胃蠕動很有幫助；鳳梨可以預防脂肪沉積，而鳳梨含有蛋白酶能幫助止咳；食用橘子能促進新陳代謝，而且將橘皮與白糖沖熱水喝，能清熱止咳、消脹氣；雪梨對咽喉有良好的養護作用，內含多種維生素及多醣類物質，都容易被人體吸收。

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