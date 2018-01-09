林俊憲領納稅人的錢上班看片！同黨鄭運鵬讚他「真紳士」

鄭運鵬在臉書上稱讚林俊憲是真紳士（翻攝臉書）

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民進黨立委鄭運鵬，圖為去年萬聖節他妝扮成動漫航海王魯夫的造型質詢的樣子（資料照，王英豪攝） 民進黨立委鄭運鵬，圖為去年萬聖節他妝扮成動漫航海王魯夫的造型質詢的樣子（資料照，王英豪攝）

立法院今日召開臨時會審理勞基法修正草案，民進黨立委林俊憲遭網友爆料在議場內看片，而被指控的林俊憲則是在臉書上槓上網友，表示是因為國民黨立委愛講廢話才會看片。對此，和林俊憲同黨的立委鄭運鵬也在個人臉書上發文護航，表示若不理解林俊憲的為人才會以為他在看盜版，但他是「一位連MLB都訂閱官方轉播的真紳士！」

對於網友的指控，林俊憲先是嗆聲要告爆料的網友，還表示是因為國民黨的立委愛講廢話，自己才會用netflix來看正版片。不過此番發言隨即被網友打臉，因為根據立院的直播畫面與時間戳記，當林俊憲在看片時，發言的是民進黨立委林淑芬，而不是林俊憲口中「用廢話念經」的國民黨。

眼見好戰友被網友怒批的體無完膚，同黨的鄭運鵬也忍不住在臉書上為林俊憲護航，「不了解林俊憲委員的人，才會以為他會看盜版！他是一位連MLB都訂閱官方轉播的真紳士！」

不過鄭運鵬此番言論恐怕是在提油救火，網友紛紛毫不留情的留言表示「原來如此 所以林俊憲委員上班不只看netflix，還要看MLB是吧」、「所以上班看影片是正確的嗎？要護航也把邏輯拿出來」、「 選你們當立委，繳稅金付你們薪水，是派你們去看影片的嗎？別出來丟人現眼」、「上班可以看影片被認證了嗎？那就拜託把這條加入勞基法好了」、「你是在補刀嗎？XDDDD」。

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