收前女友閨密贈禮！劈腿男氣到狂踹 網友：最狠禮物

收前女友閨密贈禮！劈腿男氣到狂踹 網友：最狠禮物(圖翻攝自微博/黃條紋兒)

友善列印
/綜合報導

千萬不要惹女人，也不要惹到她們的閨密！大陸北京朝陽區一名男子疑似偷吃，之後女友便與他分手，殊不知周一(8日)在公司時，竟收到一個「花圈」禮物，該份大禮也引來不少民眾圍觀，而當事人則是氣得將花圈踩爛，許多網友表示「最狠的禮物」。

一名網友黃條紋兒在微博表示，同事收到前任女友閨密送來的花圈，讓現場一陣尷尬，而花圈上面寫著「劈腿前任，渣男去死！姐妹同心珊珊閨密團敬」，男子疑似是偷吃被抓包，剛分手女友的閨密因嚥不下這口氣，於是送了這份「大禮」到男子公司，他見狀後氣得用腳洩憤，並將花圈踩爛。

當事人看到花圈後詫異不已，下一秒氣得用腳狂踹 當事人看到花圈後詫異不已，下一秒氣得用腳狂踹(圖翻攝自微博/黃條紋兒)

許多網友紛紛表示「最狠的禮物了！」、「如果是劈腿，這樣對他太客氣了」、「這樣的閨密給我來一堆」、「犯法嗎？不犯法的話，我也給我劈腿的前男友送一個」、「如果真是劈腿渣男，那麼應該送紙花，送鮮花都浪費了」、「現在整個公司都知道他劈腿了」、「厲害啦～絕逼的真閨蜜」。

花圈最後被踹爛 花圈最後被踹爛(圖翻攝自微博/黃條紋兒)

也有人認為這樣的行為很不妥「如果你出軌了，這男的兄弟送你個『渣女去死』花圈給你，你會怎麼想？」、「最大的報復是找到一個比他更好的，過得比他好，人一輩子那麼長，遇到幾個人渣算什麼！」。還有人開玩笑表示「你同事要是看到微博，一定跟你絕交」、「極度懷疑你也是『閨密團』成員，還是老大，畢竟你讓全世界都知道他是個渣男，你讓他以後再怎麼騙女孩子」、「你同事明天會不會打你啊？」。

文章來源：黃條紋兒 微博原文

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