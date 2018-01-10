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太忙了！工程師10年沒洗腳 做魚療足浴...下秒「魚全死」

太忙了！工程師10年沒洗腳 做魚療足浴...下秒「魚全死」(圖片／達志影像)

友善列印
／綜合整理

在中國大陸有一名男子，大學畢業後便進到一間IT公司當工程師，平時工作相當忙碌，加班更是家常便飯，也因此10年來沒洗過幾次腳。結果有一次，女友找他去做「魚療足浴」，沒想到他腳一放下，池子裡的魚竟然都死了，讓老闆完全看傻眼。

根據《中國報》報導，當事人王姓男子當上工程師10年多來，平時多大忙於工作，經常還得要加班，已經35歲的他，父母一直憂心婚姻大事，於是找人替他介紹了女朋友，兩人見面後感覺還不錯，於是進而開始交往。

今年元旦時，王男難得放假，打算好好陪女友約會，結果女友提出想去做「魚療足浴」，但王男有些不大願意，可是經不起女友地拜託還是妥協跟著去。到了魚療足浴的店家後，王男先是到了角落脫掉鞋子，並且以毛巾裹著腳，快速地伸進充滿魚的池子內。老闆看時間差不多了，準備過來向王男收錢時，發現池子裡的魚竟然全死了，而且水中還傳來一股難聞異味，讓老闆超傻眼。

老闆起初以為是王男故意毒死魚，要他負責賠償，但王男強調自己沒有下毒，「魚是自己死的」，雙方爭執許久，王男才承認是因為自己10年多來沒洗過幾次腳，推估就是這樣造成池子裡的魚被「臭死」。這讓老闆不敢置信，並表示「就衝著你這股毅力給你免費了！」讓王男無奈傻笑，幸好一旁的女友沒有因此嚇到提出分手，只希望王男可以改掉這個壞習慣。

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