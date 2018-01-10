30元奶茶爆開！他要求店員「重新封膜」 卻遭收15元工本費

2018年01月10日 11:12 杜炤佑

高雄一名男子日前到飲料店買飲料，要裝進塑膠袋時，發現封膜破掉了，於是他趕緊拿回去要店員重新封膜，卻被要求加收15元，讓他當場傻眼，直說：「我一杯飲料賣30元，封膜要15元？」

網友在臉書「爆怨公社」發文表示，去飲料店買了1杯大杯的紅茶牛奶，但要將飲料裝進塑膠袋時，發現上面的封膜因擠壓破掉了，於是他趕緊拿回去找店員要重封，沒想到對方卻回：「不行，你再給我15元」，但他心想「一杯飲料賣30元，重新封膜要15元？15元應該是整杯飲料的成本了吧…」，於是只好摸摸鼻子，自己一邊手拿飲料，一邊單手騎車回家。

原PO發現封膜破掉，於是拿回去找店員要重封，沒想到對方卻回：「不行，你再給我15元」。(圖/爆怨公社)

對此，許多網友紛紛砲轟店家「太誇張」、「店員太小氣了吧」、「沒封好是他們的問題欸」、「如果店家沒封好，要我付15塊無法接受耶！」、「這是黑店嗎？」、「我若喝到太甜或不甜會逕自撕開封膜 ，很客氣有禮貌的請店員加糖或冰塊後再封膜，店家也沒額外收取費用。」

不過，也有網友出面解釋，可能是因為封膜有計算杯數，店員不想承擔損杯，否則帳目會對不上，所以才要多收15元；或是店員覺得飲料已經交到原PO手上才爆開，算是客人的問題，才加收工本費。