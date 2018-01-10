 ;

塑膠袋1元！挨批在「搶錢」 飲料店員曝限塑令2種奧客

塑膠袋1元！挨批在「搶錢」 飲料店員曝限塑令2種奧客。(示意圖，非新聞當事人／中時電子報資料照)

友善列印
／綜合整理

今年元旦起，行政院環保署擴大「限塑」政策，新增了七大類管制對象，像是藥妝店(美妝店、藥局)、3C零售店(家電攝影、資訊、通訊業)、書局(文具零售業)、洗衣店業、醫療器材行、飲料店業及西點麵包店等，都將不再免費提供塑膠袋，而這也引發許多民眾反彈。就有一名在飲料店上班的員工透露，新政策上路後碰到客人各種「奇葩情況」，讓他好無奈。

該名男網友在《Dcard》PO文表示，從1月1號開始實施「不免費」提供塑膠袋的政策，「我們總店也是很佛心，擔心客人會對政策反彈，別人小袋1元大袋2元，我們不管大小從1杯袋到12杯袋都是1元，但還是被奧客反彈到爆炸」。

他分享了幾個實際碰到的狀況，像是有客人上門買飲料，問說「那個塑膠袋是不是要錢啊？」原PO回說「對喔！現在塑膠袋一個都1元」，沒想到客人馬上變臉回說「蛤！這麼貴喔那我不要袋子了」。

還有另外一種情形，他向打電話到店內要外送的民眾詢問，「要加1元買塑膠袋嗎？」對方回「好，那幫我送到xxxx」，沒想到送到指定地點後，客人卻為了多出的1元和他爭執，原PO耐心地向對方解釋，「不好意思，現在塑膠袋1元，電話中有跟您說明」，沒想到對方竟怒罵，「你們是在搶錢哦？袋子也要收錢？」他相當無奈地表示，「不好意思，這是政府的政策，我們只是配合而已。」

對此，他也表示，這些都還只是一小部分，還有很多讓店員傻眼到爆炸的事情，「這不是我們的問題啊！！！覺得委屈」。但他也強調，「不是說不花錢買個袋子就是奧客，只是現實中客人態度真的很差！」

文章來源：Dcard

西門町吃拉麵驚見「長滿汙垢水... 怕老公趕不上高鐵 女教師帶小...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。