塑膠袋1元！挨批在「搶錢」 飲料店員曝限塑令2種奧客

2018年01月10日 12:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

今年元旦起，行政院環保署擴大「限塑」政策，新增了七大類管制對象，像是藥妝店(美妝店、藥局)、3C零售店(家電攝影、資訊、通訊業)、書局(文具零售業)、洗衣店業、醫療器材行、飲料店業及西點麵包店等，都將不再免費提供塑膠袋，而這也引發許多民眾反彈。就有一名在飲料店上班的員工透露，新政策上路後碰到客人各種「奇葩情況」，讓他好無奈。

該名男網友在《Dcard》PO文表示，從1月1號開始實施「不免費」提供塑膠袋的政策，「我們總店也是很佛心，擔心客人會對政策反彈，別人小袋1元大袋2元，我們不管大小從1杯袋到12杯袋都是1元，但還是被奧客反彈到爆炸」。

他分享了幾個實際碰到的狀況，像是有客人上門買飲料，問說「那個塑膠袋是不是要錢啊？」原PO回說「對喔！現在塑膠袋一個都1元」，沒想到客人馬上變臉回說「蛤！這麼貴喔那我不要袋子了」。

還有另外一種情形，他向打電話到店內要外送的民眾詢問，「要加1元買塑膠袋嗎？」對方回「好，那幫我送到xxxx」，沒想到送到指定地點後，客人卻為了多出的1元和他爭執，原PO耐心地向對方解釋，「不好意思，現在塑膠袋1元，電話中有跟您說明」，沒想到對方竟怒罵，「你們是在搶錢哦？袋子也要收錢？」他相當無奈地表示，「不好意思，這是政府的政策，我們只是配合而已。」

對此，他也表示，這些都還只是一小部分，還有很多讓店員傻眼到爆炸的事情，「這不是我們的問題啊！！！覺得委屈」。但他也強調，「不是說不花錢買個袋子就是奧客，只是現實中客人態度真的很差！」