怕老公趕不上高鐵 女教師帶小孩做出超危險動作！

2018年01月10日 13:56 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

女教師誇張擋車門的影片被分享到網路上，引起大票網友撻伐。(影片/ 取自YouTube)

民眾搭乘大眾交通工具時，最怕遇到事故誤點，因為會害得自己行程大亂。日前大陸合肥火車站出現一名女教師為了讓老公趕上車，竟帶著女兒用肉車阻擋車門關閉，造成列車嚴重誤點，儘管車站人員多次勸導，仍依然故我。事後女老教師堅稱自己沒錯，但已被任職學校停職調查。

綜合陸媒報導，5日蚌埠南開往廣州南站的G1747次列車停靠合肥火車站時，有一名穿著羽絨衣的女教師因為老公遲到，便直接以身體強行阻擋車門關閉，一邊打電話給老公，當下有其他乘客提醒她「這是違法的」，車站人員也告知她「這是高鐵！妳這樣是違法的」，但女教師始終表示「我老公在剪票口，讓他先上車」。

在車站人員多次勸導後，有兩名執法人員直接將她拖出車外讓車門能關閉啟程，沒想到女教師倒地後竟伸出腳卡住車門，讓車站人員不得不再把車門打開，她趁機就帶著女兒重新擋在門邊，只為了等她老公上車，最後造成該班列車延誤多時才發車。

女教師離譜的行徑引起社會譁然，有許多網友認為她影響列車運行，已屬「危害公共安全」。而當地鐵路局已介入調查，但女教師事後接受採訪時，仍堅稱自己的行為沒錯；不過，該女就職的學校認為她的不良行為對社會造成影響，目前已將她停職處理。

女教師竟帶著女兒一起擋車門，讓車上其他乘客感到十分離譜。(圖/ 翻攝自影片)