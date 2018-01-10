 ;

怕老公趕不上高鐵 女教師帶小孩做出超危險動作！

一名女教師為了讓遲到的老公能趕上車，竟帶著女兒用肉身擋車門，造成該班列車嚴重誤點，影響許多人。(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
女教師誇張擋車門的影片被分享到網路上，引起大票網友撻伐。(影片/ 取自YouTube)

民眾搭乘大眾交通工具時，最怕遇到事故誤點，因為會害得自己行程大亂。日前大陸合肥火車站出現一名女教師為了讓老公趕上車，竟帶著女兒用肉車阻擋車門關閉，造成列車嚴重誤點，儘管車站人員多次勸導，仍依然故我。事後女老教師堅稱自己沒錯，但已被任職學校停職調查。

綜合陸媒報導，5日蚌埠南開往廣州南站的G1747次列車停靠合肥火車站時，有一名穿著羽絨衣的女教師因為老公遲到，便直接以身體強行阻擋車門關閉，一邊打電話給老公，當下有其他乘客提醒她「這是違法的」，車站人員也告知她「這是高鐵！妳這樣是違法的」，但女教師始終表示「我老公在剪票口，讓他先上車」。

在車站人員多次勸導後，有兩名執法人員直接將她拖出車外讓車門能關閉啟程，沒想到女教師倒地後竟伸出腳卡住車門，讓車站人員不得不再把車門打開，她趁機就帶著女兒重新擋在門邊，只為了等她老公上車，最後造成該班列車延誤多時才發車。

女教師離譜的行徑引起社會譁然，有許多網友認為她影響列車運行，已屬「危害公共安全」。而當地鐵路局已介入調查，但女教師事後接受採訪時，仍堅稱自己的行為沒錯；不過，該女就職的學校認為她的不良行為對社會造成影響，目前已將她停職處理。

女教師竟帶著女兒一起擋車門，讓車上其他乘客感到十分離譜。 女教師竟帶著女兒一起擋車門，讓車上其他乘客感到十分離譜。(圖/ 翻攝自影片)

儘管多名車站人員上前勸阻，女教師依然故我，堅持要等到老公上車才肯罷休。 儘管多名車站人員上前勸阻，女教師依然故我，堅持要等到老公上車才肯罷休。(圖/ 翻攝自影片)

塑膠袋1元！挨批在「搶錢」 ... 直播妹闖工地搔首弄姿逗工人 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。