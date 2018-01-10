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屍袋傳呼吸聲！囚犯被判猝死欲解剖 4小時後嚇壞法醫

屍袋傳呼吸聲！囚犯被判猝死欲解剖 4小時後嚇壞法醫(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

「死而復生」的離奇現象，總是讓人嚇壞。西班牙阿斯圖里亞斯（Asturies）一所監獄，先前一名29歲囚犯早晨起床時，因不明原因昏倒且被發現時已無脈搏，2名醫生及1名法醫檢查後，都判定他已無生命跡象，豈料將屍體送至解剖室後，屍體竟發出呼吸聲，當場把法醫嚇了一跳。

29歲的希門尼斯（Gonzalo Montoya Jimenez）因竊盜入獄，7日在進行例行點名時，希門尼斯卻缺席了，獄警隨後在牢房發現他倒臥在椅子上，且無呼吸心跳，立即請醫師來檢查，隨後2名醫師都判定他已無生命跡象，更請法醫來做檢查，最終對希門尼斯宣判死亡。

進行例行點名時，希門尼斯卻缺席了，獄警隨後在牢房發現他倒臥在椅子上，且無呼吸心跳(示意圖/達志影像) 進行例行點名時，希門尼斯卻缺席了，獄警隨後在牢房發現他倒臥在椅子上，且無呼吸心跳(示意圖/達志影像)

事後，希門尼斯的屍體被裝進袋中並推入太平間，4小時後法醫拉開冰櫃要進行解剖時，突然聽見屍體傳出呼吸聲，趕緊替他做全身檢驗，希門尼斯甚至睜開眼坐了起來，才發現原來搞了一個大烏龍。監獄發言人表示，當時希門尼斯皮膚已呈現紫黑色，且也經過法醫鑑定，所以才會認定他已死亡，目前正在調查「復活」的原因。

而希門尼斯的家屬對此表示不滿，提到希門尼斯因患有癲癇，會出現這種狀況，可能與錯誤服藥或未定期用藥有關，更認為獄中醫師檢查也有疏忽，囚犯家屬也將提出告訴，而希門尼斯目前已甦醒，並無生命危險。其他醫師則認為，希門尼斯可能是罹患強直性昏厥，又稱僵住症（catalepsy），因失去意識加上嚴重低溫，才會導致醫師誤判。

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