壽司店撿5萬秒溜！男大生找人護航遭嗆 慌張還錢GG了

2018年01月10日 15:04 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

侵占遺失物是有罪的！北市一名女子7日用餐後，將5萬元現金遺忘在壽司店，返回尋找時錢卻已憑空消失，事後調監視器畫面，發現是4名大學生撿到，且不到10分鐘就匆匆離開。影片曝光後，男大生9日晚間趕緊與失主約在派出所歸還現金，但仍因涉嫌侵占遺失物，遭警方函送。

女失主7日晚間在壽司店用餐時，意外遺落5萬元現金在左上方的座位上，事後調閱監視器後，發現是下一組用餐的4名客人撿走的，「有目擊者說看到他們在桌上數錢，且他們用餐不到10分鐘就離去。」女失主也希望拿走錢的人能私下主動聯絡，「不必要為了這幾萬塊揹上前科。」

(影/爆料公社)

影片中可見，3女1男進入壽司店裡用餐，一群人坐下後，畫面左上角的紅圍巾女生似乎發現桌下有一袋東西，於是頻頻彎腰檢查。接著又與隔壁的女友人說話，兩人還站起來互換位置，沒多久後就拿出一包塑膠袋，4個人更圍著塑膠袋露出驚訝的表情。

但影片曝光後，一名自稱是4人的同事出面解釋，當天晚上4人約好要看電影，但因約定時間快到了才會匆匆離開，並非惡意逃跑，「但他們錯在沒有當下交給店家或馬上拿到警察局，而是選擇先看完電影」，希望大家別再毒舌，但該留言也反遭網友砲轟，最後留言也已刪除。

事件在網路上傳開後，拾獲現金的男大生在9日急忙到派出所還錢，女失主事後也不追究，但因4人涉及的侵占遺失物屬公訴罪，所以即便現金完整歸還給女失主，最後仍遭警方函送法辦。

根據《刑法》第337條規定，侵占遺失物者會被處以500元以下罰金，雖然罪輕但屬於非告訴乃論，檢察官可以主動偵辦且被害人無法撤回告訴，如果雙方達成和解，檢方也有可能以緩起訴處分。