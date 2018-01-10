 ;

壽司店撿5萬秒溜！男大生找人護航遭嗆 慌張還錢GG了

壽司店撿5萬秒溜！男大生找人護航遭嗆 慌張還錢GG了(圖/爆料公社)

友善列印
／綜合報導

侵占遺失物是有罪的！北市一名女子7日用餐後，將5萬元現金遺忘在壽司店，返回尋找時錢卻已憑空消失，事後調監視器畫面，發現是4名大學生撿到，且不到10分鐘就匆匆離開。影片曝光後，男大生9日晚間趕緊與失主約在派出所歸還現金，但仍因涉嫌侵占遺失物，遭警方函送。

壽司店撿到5萬元！4客坐10分鐘秒溜？ 失主勸：別為了錢揹前科

女失主7日晚間在壽司店用餐時，意外遺落5萬元現金在左上方的座位上，事後調閱監視器後，發現是下一組用餐的4名客人撿走的，「有目擊者說看到他們在桌上數錢，且他們用餐不到10分鐘就離去。」女失主也希望拿走錢的人能私下主動聯絡，「不必要為了這幾萬塊揹上前科。」

(影/爆料公社)

影片中可見，3女1男進入壽司店裡用餐，一群人坐下後，畫面左上角的紅圍巾女生似乎發現桌下有一袋東西，於是頻頻彎腰檢查。接著又與隔壁的女友人說話，兩人還站起來互換位置，沒多久後就拿出一包塑膠袋，4個人更圍著塑膠袋露出驚訝的表情。

但影片曝光後，一名自稱是4人的同事出面解釋，當天晚上4人約好要看電影，但因約定時間快到了才會匆匆離開，並非惡意逃跑，「但他們錯在沒有當下交給店家或馬上拿到警察局，而是選擇先看完電影」，希望大家別再毒舌，但該留言也反遭網友砲轟，最後留言也已刪除。

事件在網路上傳開後，拾獲現金的男大生在9日急忙到派出所還錢，女失主事後也不追究，但因4人涉及的侵占遺失物屬公訴罪，所以即便現金完整歸還給女失主，最後仍遭警方函送法辦。

根據《刑法》第337條規定，侵占遺失物者會被處以500元以下罰金，雖然罪輕但屬於非告訴乃論，檢察官可以主動偵辦且被害人無法撤回告訴，如果雙方達成和解，檢方也有可能以緩起訴處分。

壽司店撿5萬秒溜！男大生找人護航遭嗆 慌張還錢GG了 男大生在9日急忙到派出所還錢，女失主事後也不追究，但因4人涉及的侵占遺失物屬公訴罪，所以仍遭警方函送法辦。(圖/爆料公社)
30元奶茶爆開！他要求店員... 「總統級客戶」地址寫錯了 寄...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。