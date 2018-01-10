 ;

「總統級客戶」地址寫錯了 寄件人逼物流道歉！

「總統級客戶」地址寫錯了 寄件人逼物流道歉！(此為示意圖，非新聞當事人／本報系資料照)

友善列印
／綜合整理

一名從事物流業的網友PO文抱怨，近日公司收到一件貨物，當時致電收件人確認過兩遍地址後便出貨，沒想到找了好久都找不到收件人的地址，再次打電話過去，這時收件人才說地址錯了，最傻眼的是，後來他還收到寄件者的電話，要求他得打電話向收件人道歉。

該名網友在臉書「靠北奧客」po文表示，他收到包裹準備前往送貨前，先打電話向收件人確認包裹上的地址，一連問了兩次對方都回說「沒錯」，還強調「我家門口有停一輛BMW」。原PO依地址到了現場後，怎麼找都找不到門牌，於是打電話在詢問對方，沒想到對方才說地址錯了。

這可讓原PO有些不滿地說，「先生，前面兩次我請問你的地址是不是XX街XX號，你兩次都說對，現在你才改口說變成XX街NN巷XX號，難怪我都找不到你的門牌號碼。｣沒想到對方竟還回嗆說，「怎樣？那你就不要送了，你把包裹退回去吧！」

結果一個小時過後，原PO接到了寄件人的電話，要求他必須打電話向收件人致歉，「司機大哥，可能要請你撥個電話給收件人道歉一下，因為X先生現在心情很不好，若沒處理好的話，你可能會沒頭路，而你的宅配公司也可能會上電視新聞，X先生是我們公司『總統級客戶』。」

原PO瞬間傻眼，並且回應表示，「主因是你們寄件人寫錯地址，造成這樣的退貨情形，竟要我們司機去向收件人放低姿態？來討好你們所謂的總統級客戶嗎？應該是你們寄件人去收拾殘局吧！」文章曝光後，引發網友熱議，紛紛留言力挺原PO，「欣賞你的做法，幹的好」、「寄件人寫錯地址干司機啥事」、「開吉啊，根本在恐嚇」。

壽司店撿5萬秒溜！男大生找人...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。