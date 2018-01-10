「總統級客戶」地址寫錯了 寄件人逼物流道歉！

2018年01月10日 15:25 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

一名從事物流業的網友PO文抱怨，近日公司收到一件貨物，當時致電收件人確認過兩遍地址後便出貨，沒想到找了好久都找不到收件人的地址，再次打電話過去，這時收件人才說地址錯了，最傻眼的是，後來他還收到寄件者的電話，要求他得打電話向收件人道歉。

該名網友在臉書「靠北奧客」po文表示，他收到包裹準備前往送貨前，先打電話向收件人確認包裹上的地址，一連問了兩次對方都回說「沒錯」，還強調「我家門口有停一輛BMW」。原PO依地址到了現場後，怎麼找都找不到門牌，於是打電話在詢問對方，沒想到對方才說地址錯了。

這可讓原PO有些不滿地說，「先生，前面兩次我請問你的地址是不是XX街XX號，你兩次都說對，現在你才改口說變成XX街NN巷XX號，難怪我都找不到你的門牌號碼。｣沒想到對方竟還回嗆說，「怎樣？那你就不要送了，你把包裹退回去吧！」

結果一個小時過後，原PO接到了寄件人的電話，要求他必須打電話向收件人致歉，「司機大哥，可能要請你撥個電話給收件人道歉一下，因為X先生現在心情很不好，若沒處理好的話，你可能會沒頭路，而你的宅配公司也可能會上電視新聞，X先生是我們公司『總統級客戶』。」

原PO瞬間傻眼，並且回應表示，「主因是你們寄件人寫錯地址，造成這樣的退貨情形，竟要我們司機去向收件人放低姿態？來討好你們所謂的總統級客戶嗎？應該是你們寄件人去收拾殘局吧！」文章曝光後，引發網友熱議，紛紛留言力挺原PO，「欣賞你的做法，幹的好」、「寄件人寫錯地址干司機啥事」、「開吉啊，根本在恐嚇」。