2018年01月10日 15:49 杜炤佑

聽到好話就沒好事？一名網友在臉書PO文抱怨，表示員工很喜歡喊他「彭于晏」後再借錢，雖然當下很不爽，但最後還是心軟借了出去，讓他內心掙扎到忍不住狂罵髒話。

網友在臉書社團「爆怨公社」發文說，近期他正在為了準備開幕的店忙碌，就在某天要睡覺時，就收到員工的訊息說：「在嗎？彭于晏」、「可以借我2萬嗎？」讓他崩潰喊：「真以為彭于晏這3個字這麼好用逆？」

原PO氣得對員工罵：「X你加菲貓的史奴比，我XX到底上輩子欠你們汐止的多少人情，每個要借錢都找我」，但他去便利商店吃個東西冷靜後，最終還是把錢借了出去，忍不住直說：「我他X又心軟了，軟到比我懶X還要軟的軟」、「沒什麼意外應該是又要當潘那了」，原PO事後解釋，雖然被借錢很不爽，但只要員工敢開口的話，他都會借。

被叫彭于晏就借2萬！超佛心老闆嘆「心太軟」…網暴動(圖/爆怨公社)

對此，其他網友紛紛留言「彭于晏....我也要借啦！一萬就好了...」、「怎麼有辦法在髒話中放進那麼多卡通人物」、「所以你聽到彭于晏三個字就軟了？我借不多不少，借我20萬就好」、「真心把你當凱子呀！可能只有你會借而已吧」、「看來我要先搬去汐止」、「你真是好人，標準嘴硬心軟…」、「頂多像彭大海，真心不像彭于晏」。