「要加班」他連6天無法回家吃飯 一張對話截圖讓人淚崩了

2018年01月10日 16:33 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

經過立法院18小時不斷電表決，勞基法部分條文於今(10)日上午三讀修正通過，其中包括了每月加班上限從46小時提高至54小時。對此，一名網友就貼出了一張朋友和媽媽的line對話截圖，只見朋友媽媽連續六天都傳訊息問兒子「今天要回家吃飯嗎」，但朋友都回說要加班，令原PO感到鼻酸。

一名梁姓網友在臉書上PO出一張LINE對話截圖並表示，圖片是一個朋友和媽媽的的對話記錄，「看到時，不知道為什麼我很想哭。」從截圖中可以看到，朋友的媽媽連續六天都問兒子「今天要回來吃飯嗎？」但兒子都回說「還在忙，今天還是要加班」。

原PO也分享表示，日前在公司開會時，聽到師傅抱怨案件期限延誤，而他的同事無奈表示「哎唷，人真的不夠嘛，就盡量趕了」，沒想到，對方竟回說「哼，誰叫你們的人禮拜天不願意來。」他無奈地說，「這真的很令人苦笑，為什麼禮拜天出勤變成工作的考核項目，為什麼身為一個人連休假都變得越來越沒有正當性？」

他指出，現今變形的社會結構，讓一家人團聚再一起的時間越來越少，「所以我盡可能把晚餐時間留在家裡，與家人相處這一段一個小時的時光，我始終跟我的父母說，我是要聚在一起吃飯，不是為了吃飯回家！」他強調「我缺的從來就不是省一頓飯的錢，我是在擠出那段飯的時間。」

最後，他感嘆地說道，「或許大家已經因為低薪只能持續工作來增加收入，但可以為了下一代有更好的生活品質。別再讓政客們掐著你的信仰，把勞動環境弄得如此不堪嗎？」文章一出，引發許多網友共鳴，紛紛留言表示，「真的.....想想已經好久沒回家吃飯了」、「出了社會後想要一家人都坐在一起吃飯好困難」、「有淚有推嗚嗚嗚」。