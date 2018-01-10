 ;

「要加班」他連6天無法回家吃飯 一張對話截圖讓人淚崩了

「要加班」他連6天無法回家吃飯 一張對話截圖讓人淚崩了。(圖片／截自KeNji Liang。臉書)

友善列印
／綜合整理

經過立法院18小時不斷電表決，勞基法部分條文於今(10)日上午三讀修正通過，其中包括了每月加班上限從46小時提高至54小時。對此，一名網友就貼出了一張朋友和媽媽的line對話截圖，只見朋友媽媽連續六天都傳訊息問兒子「今天要回家吃飯嗎」，但朋友都回說要加班，令原PO感到鼻酸。

一名梁姓網友在臉書上PO出一張LINE對話截圖並表示，圖片是一個朋友和媽媽的的對話記錄，「看到時，不知道為什麼我很想哭。」從截圖中可以看到，朋友的媽媽連續六天都問兒子「今天要回來吃飯嗎？」但兒子都回說「還在忙，今天還是要加班」。

原PO也分享表示，日前在公司開會時，聽到師傅抱怨案件期限延誤，而他的同事無奈表示「哎唷，人真的不夠嘛，就盡量趕了」，沒想到，對方竟回說「哼，誰叫你們的人禮拜天不願意來。」他無奈地說，「這真的很令人苦笑，為什麼禮拜天出勤變成工作的考核項目，為什麼身為一個人連休假都變得越來越沒有正當性？」

他指出，現今變形的社會結構，讓一家人團聚再一起的時間越來越少，「所以我盡可能把晚餐時間留在家裡，與家人相處這一段一個小時的時光，我始終跟我的父母說，我是要聚在一起吃飯，不是為了吃飯回家！」他強調「我缺的從來就不是省一頓飯的錢，我是在擠出那段飯的時間。」

最後，他感嘆地說道，「或許大家已經因為低薪只能持續工作來增加收入，但可以為了下一代有更好的生活品質。別再讓政客們掐著你的信仰，把勞動環境弄得如此不堪嗎？」文章一出，引發許多網友共鳴，紛紛留言表示，「真的.....想想已經好久沒回家吃飯了」、「出了社會後想要一家人都坐在一起吃飯好困難」、「有淚有推嗚嗚嗚」。

「要加班」他連6天無法回家吃飯 一張對話截圖讓人淚崩了 「要加班」他連6天無法回家吃飯 一張對話截圖讓人淚崩了。(圖片／截自KeNji Liang。臉書)

文章來源：KeNji Liang。原文

「總統級客戶」地址寫錯了 寄... 女與失散15年父開心相認 他...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。