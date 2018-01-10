女與失散15年父開心相認 他酒後卻變無恥禽獸

2018年01月10日 17:45 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有些人因為父母的關係，不得不成為單親家庭的小孩，若是沒見過父親或母親，一定會很想與他們相認。英國有一名女子唐納森(Stacey Donaldson)從出生就跟母親與繼父同住，本以為生父過世；直到15歲那年得知生父活著並開心重逢，豈料，父親喝酒後卻成了禽獸玷汙她，讓她悲痛不已。

據《太陽報》(The Sun)報導，今年28歲的唐納森從出生就和母親及繼父住在一起，母親也沒跟她提起父親的事情，她便以為生父早已死亡，但到了她15歲時，父親伊恩(Ian Donaldson)突然出現與她相認，讓她開心不已。不過，唐納森的母親卻對此感到不悅，並告訴她「伊恩曾有不良紀錄」，怕自己女兒受傷害，希望她與伊恩保持距離。

但唐納森好不容易與父親相認，當然對母親的話不以為意，時常黏著伊恩。結果在她16歲那年的某天，伊恩突然對她說「妳有過動症(ADHD)」，並拿出兩顆藥丸要她吞下，儘管她感到疑惑，但伊恩卻說「我是妳爸，不會害妳」；沒想到唐納森吃下藥丸後開始昏睡，當她有意識時發現伊恩壓在她身上性侵她。

突如其來的事件，讓唐納森生活變得一團亂，但在她18歲時終於想清楚，要揭發狼父的無恥行徑，便在伊恩家裝設隱藏式攝影機，錄下伊恩說自己是酒後亂性，所以才會性侵她的過程；事後帶著證據報警處理，伊恩也被依性侵罪判7年有期徒刑，而警方發現伊恩不只對女兒下手，10年前也有另一名女子受害。